Corriere dello Sport: “Rao al Pisa, Catanzaro scatenato. Ambrosino torna al Modena”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 24, 2026
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Il mercato di Serie B continua a regalare movimenti importanti, con diverse società protagoniste tra acquisti, trattative e ufficialità. Il Corriere dello Sport fa il punto sulle operazioni che stanno ridisegnando gli organici in vista della nuova stagione.

Il Pisa ha presentato la nuova maglia casalinga, ancora firmata Adidas, nella suggestiva Sala delle Baleari di Palazzo Gambacorti. Come racconta Francesco Paletti sul Corriere dello Sport, il nuovo kit celebra il legame con la città attraverso la croce pisana, simbolo della Repubblica Marinara, riproposta sulla divisa insieme ai dettagli rossi che richiamano i colori dello stemma cittadino. Un messaggio rivolto ai tifosi dopo la difficile stagione conclusa con la retrocessione.


Sul fronte mercato, il Corriere dello Sport riferisce che il Pisa ha ormai definito l’arrivo di Rao, esterno offensivo che approderà in prestito dal Napoli dopo l’ultima stagione al Bari. Per i nerazzurri si tratta del quarto rinforzo dopo Marras, Leone e Ferrah, il cui annuncio è atteso nei prossimi giorni.

Grande fermento anche in casa Catanzaro. Secondo il Corriere dello Sport, i giallorossi sono pronti ad accogliere il trequartista Francesco Reita, acquistato a titolo definitivo dal Monza con un contratto fino al 2029, e il terzino destro Antonio Candela, arrivato dallo Spezia in prestito con diritto di riscatto dopo aver superato la concorrenza del Südtirol.

Il direttore sportivo Ciro Polito continua intanto a lavorare per completare la rosa. Il Corriere dello Sport sottolinea che è vicina la cessione di Favasuli al Napoli, mentre sono in fase avanzata anche i dialoghi con la Cremonese per Pontisso. Restano invece aperte le piste che portano a Valzania e Giordano, individuati come possibili rinforzi per il centrocampo e la fascia sinistra.

L’Ascoli ha invece ufficializzato l’ingaggio del portiere Gian Marco Crespi, che ha firmato fino al 30 giugno 2027. Il Corriere dello Sport ricorda che il nuovo estremo difensore bianconero arriva dopo l’esperienza in Grecia con il Kallithea e va ad aggiungersi al centrocampista Oliveri, già approdato nelle scorse settimane dal settore giovanile dell’Atalanta. Nel frattempo prosegue il ritiro di Norcia in vista dell’amichevole contro il Frosinone, mentre la campagna abbonamenti continua a registrare numeri record.

Importanti novità arrivano anche da Modena. Come evidenzia il Corriere dello Sport, è tutto pronto per il ritorno di Ambrosino, che sosterrà le visite mediche prima di aggregarsi ai gialloblù nel ritiro di Mezzana Marilleva. Un’operazione indipendente dall’infortunio del giovane Manquant, alle prese con la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Sul mercato il Modena segue anche il terzino Carissoni, conteso però dal Padova.

Tra le altre operazioni segnalate dal Corriere dello Sport, il Vicenza ha acquistato a titolo definitivo Mattia Valoti, mentre la Juve Stabia ha accolto in prestito Romeo Sandrucci dal Torino ed è vicina anche a Giulio Scuderi della Fiorentina. L’Hellas Verona continua invece il pressing sul Venezia per Mattia Compagnon e segue anche lo svincolato Cheick Condè.

L’Avellino lavora infine per regalare a Nesta un trequartista mancino e l’ultimo nome sul taccuino è quello di Alen Halilovic, svincolato dopo l’esperienza al Fortuna Sittard. Sul fronte uscite resta irrisolta la situazione di Patierno, fuori dal progetto tecnico. Il Bari, invece, si avvicina all’esterno offensivo Alessio Tribuzzi, mentre il Foggia è pronto a chiudere per Panico e Todisco.

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