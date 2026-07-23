Juve Stabia, debutto al Barbera contro il Palermo. De Giorgio: «Partenza impegnativa, ma sarà uno stimolo»

La Juve Stabia inizierà il proprio cammino nel campionato di Serie B 2026/27 lontano dalle mura amiche. Il sorteggio del calendario, andato in scena al Teatro dei Filarmonici di Ascoli Piceno, ha infatti stabilito che le Vespe debutteranno al Renzo Barbera contro il Palermo, prima di affrontare un’altra trasferta sul campo della Sampdoria.

Per la formazione guidata da Michele De Giorgio, dunque, l’avvio di stagione sarà caratterizzato da due impegni di altissimo livello. Soltanto alla terza giornata i gialloblù potranno finalmente fare il loro esordio allo stadio Romeo Menti, dove riceveranno il Pisa, una delle squadre indicate tra le principali candidate alla promozione dopo la retrocessione dalla Serie A.





Un percorso che ricorda quello di due stagioni fa, quando i lavori di riqualificazione dell’impianto di Castellammare non erano ancora stati completati. Questa volta, invece, il cronoprogramma è stato rispettato e si attende soltanto il sopralluogo degli organi competenti per ottenere l’omologazione del nuovo manto sintetico.

A commentare il calendario è stato il tecnico Michele De Giorgio, intervenuto ai canali ufficiali del club.

«L’inizio sarà sicuramente impegnativo. Affronteremo subito fuori casa due squadre veramente forti. Sotto alcuni aspetti, considerando che in Serie B non esistono partite semplici, è un bene affrontare immediatamente avversarie così blasonate».

L’allenatore ha poi spiegato come la sfida di Coppa Italia contro il Frosinone rappresenterà un banco di prova importante in vista dell’esordio in campionato.

«Avremo la possibilità di prepararci bene grazie alla partita di Coppa Italia con il Frosinone, dovremo sfruttarla per presentarci al meglio alla prima giornata di campionato».

De Giorgio si è detto soddisfatto anche del lavoro svolto finora durante il ritiro.

«I ragazzi stanno lavorando tanto e bene, ho trovato grande disponibilità da parte loro. Sono molto soddisfatto, è davvero un gruppo eccezionale».

Infine, il tecnico ha commentato l’ultima amichevole, vinta con un netto 18-0 contro una rappresentativa locale.

«L’amichevole di mercoledì ha rappresentato una sgambata utile per alleggerire i carichi di lavoro, sono contento che si siano viste anche buone cose. Ringrazio i tanti tifosi presenti, non era scontato in un giorno lavorativo».

Nel test estivo si è messo particolarmente in evidenza Caccavo, autore di cinque reti.

Il calendario della Juve Stabia proporrà anche due derby molto attesi: il 5 dicembre arriverà il Benevento al Menti, mentre il 27 dicembre i gialloblù saranno di scena al Partenio-Lombardi contro l’Avellino. Due sfide che richiamano la memorabile corsa a tre per la promozione in Serie C nella stagione 2023/24, conclusa con il successo della Juve Stabia.