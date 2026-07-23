Di Marzio: “Südtirol vicino a Vasic, il centrocampista arriva dal Palermo in prestito”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 23, 2026
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l futuro di Aljosa Vasic sembra essere sempre più lontano da Palermo. Secondo quanto riportato dall’esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio, il Südtirol è infatti in chiusura per l’arrivo del centrocampista rosanero.

L’operazione sarebbe ormai alle battute finali e si dovrebbe concretizzare con la formula del prestito, consentendo al classe 2002 di trovare maggiore continuità nella prossima stagione di Serie B.


Per Vasic si tratterebbe di una nuova opportunità per rilanciarsi dopo un’annata con poco spazio in maglia rosanero. Il trasferimento al Südtirol permetterebbe al giocatore di accumulare minutaggio e proseguire il proprio percorso di crescita.

Si attendono ora gli ultimi dettagli e l’eventuale ufficialità dell’operazione, ma, secondo Gianluca Di Marzio, la trattativa è ormai in fase di definizione.

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