Corriere dello Sport: “Palermo, sfuma Rao: Kamate torna in pole. Intanto Vasic è vicino al Südtirol”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 24, 2026
inzaghi gardini mirri osti (16)

Il Palermo continua a lavorare per completare la rosa a disposizione di Filippo Inzaghi. Come sottolinea Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport, mentre è ormai ai dettagli l’arrivo di Andrea Bozzolan dalla Reggiana, la priorità del club resta quella di rinforzare le corsie offensive, considerate fondamentali per il 4-2-3-1 scelto dal tecnico rosanero.

Secondo quanto evidenzia Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport, la trattativa per il giovane esterno mancino, individuato come alternativa ad Augello, è in fase di definizione. Parallelamente, però, la dirigenza è impegnata nella ricerca di almeno un’ala offensiva dopo la definitiva fumata nera per Emanuele Rao, destinato al Pisa.


Il Corriere dello Sport, nell’analisi firmata da Antonio La Rosa, indica Issiaka Kamate, esterno francese dell’Inter Under 23, come uno dei profili più caldi in questo momento. Restano inoltre monitorate le piste che portano a Rui Modesto, rientrato all’Udinese, e a Mattia Compagnon del Venezia, nome che continua a essere presente nella lista degli osservati del Palermo.

Al momento, ricorda ancora Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport, l’unico esterno offensivo di ruolo a disposizione di Inzaghi è Emil Kornvig Johnsen, sul quale il tecnico punta molto nel ruolo di ala sinistra. Lo stesso giocatore, intervenuto ai canali ufficiali del club durante il ritiro, ha fissato i propri obiettivi per la nuova stagione.

«Posso fare di più, voglio segnare più gol, servire più assist ed essere più concreto negli ultimi metri», ha dichiarato il norvegese, aggiungendo: «Le mie sensazioni sono molto buone. La squadra mi sembra ancora più forte rispetto alla scorsa stagione e non era facile migliorare un gruppo che era già competitivo».

Sul fronte delle uscite, invece, il Palermo è vicino a liberare uno slot Over. Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport riferisce infatti che Aljosa Vasic è sempre più vicino al trasferimento al Südtirol, club che al momento appare in vantaggio rispetto alle altre società di Serie B interessate al centrocampista. Nelle ultime ore, anche Gianluca Di Marzio ha confermato che la trattativa è in fase di chiusura.

Dopo il giorno di riposo osservato ieri, i rosanero torneranno oggi ad allenarsi al centro sportivo Mulin da Coi con una doppia seduta. In programma anche la presentazione del nuovo portiere Mattia Fortin, mentre a Palermo si svolgerà lo “Zagara Party”, evento dedicato alla nuova maglia ispirata agli agrumi della Conca d’Oro.

Altre notizie

palermo frosinone 2-0 (130) vasic

Di Marzio: “Südtirol vicino a Vasic, il centrocampista arriva dal Palermo in prestito”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 23, 2026
di-marzio

Di Marzio: “Pisa, fatta per Rao: arriva dal Napoli in prestito oneroso”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 23, 2026
manna-lapresse-ilovepalermocalcio.com

Manna apre all’addio di Rao: «Andrà a giocare». Da Pisa sono certi: sarà nerazzurro

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 23, 2026
palermo manchester city (116) osti Mirri Gardini Galassi soriano mubarak

Stadio Barbera, il Palermo coprirà anche i 30 milioni pubblici: candidatura a Euro 2032 sempre più vicina

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 23, 2026
Screenshot 2026-07-23 143516

Ufficiale, Juve Stabia: dal Torino arriva in prestito il giovane Sandrucci

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 23, 2026
inzaghi

Palermo, Inzaghi si gode il giorno di riposo: selfie con lo staff tra le Dolomiti

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 23, 2026
Palermo Avellino 2-0 (89) insigne

Avellino, Insigne verso l’addio: Cremonese e Catania si sfidano per l’attaccante

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 23, 2026
HDy7OgRWoAETZWb

Dalla Turchia: “Il Palermo piomba su Görkem Sağlam, presentata un’offerta ufficiale”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 23, 2026
23846689_small

Escl. Palermo, Bozzolan svolge le visite mediche: poi raggiungerà il ritiro di Inzaghi

Angelo Giambona Luglio 23, 2026
Serie B Pisa Palermo 2-0 (9) pierozzi moreo

Il Tirreno: “Pisa, sorpasso per Rao. Il Palermo insiste per Compagnon e Moreo”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 23, 2026
Screenshot 2026-07-23 095931

Gazzetta di Reggio: “Bozzolan al Palermo: accordo raggiunto, oggi l’addio alla Reggiana”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 23, 2026
Screenshot 2026-07-23 094838

Palermo, Johnsen: «La squadra è più forte dell’anno scorso. Voglio più gol e assist»

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 23, 2026

Ultimissime

inzaghi gardini mirri osti (16)

Corriere dello Sport: “Palermo, sfuma Rao: Kamate torna in pole. Intanto Vasic è vicino al Südtirol”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 24, 2026
palermo frosinone 2-0 (130) vasic

Di Marzio: “Südtirol vicino a Vasic, il centrocampista arriva dal Palermo in prestito”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 23, 2026
Screenshot 2026-07-23 183541

Manchester City, all’asta i cimeli dell’ufficio di Guardiola: in vendita fischietto, lavagnette e il pallone dei 100 gol di Haaland

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 23, 2026
9632046_04172534_9630555_03230920_degiorgio

Juve Stabia, debutto al Barbera contro il Palermo. De Giorgio: «Partenza impegnativa, ma sarà uno stimolo»

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 23, 2026
di-marzio

Di Marzio: “Pisa, fatta per Rao: arriva dal Napoli in prestito oneroso”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 23, 2026