Corriere dello Sport: “Palermo, sfuma Rao: Kamate torna in pole. Intanto Vasic è vicino al Südtirol”

Il Palermo continua a lavorare per completare la rosa a disposizione di Filippo Inzaghi. Come sottolinea Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport, mentre è ormai ai dettagli l’arrivo di Andrea Bozzolan dalla Reggiana, la priorità del club resta quella di rinforzare le corsie offensive, considerate fondamentali per il 4-2-3-1 scelto dal tecnico rosanero.

Secondo quanto evidenzia Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport, la trattativa per il giovane esterno mancino, individuato come alternativa ad Augello, è in fase di definizione. Parallelamente, però, la dirigenza è impegnata nella ricerca di almeno un’ala offensiva dopo la definitiva fumata nera per Emanuele Rao, destinato al Pisa.





Il Corriere dello Sport, nell’analisi firmata da Antonio La Rosa, indica Issiaka Kamate, esterno francese dell’Inter Under 23, come uno dei profili più caldi in questo momento. Restano inoltre monitorate le piste che portano a Rui Modesto, rientrato all’Udinese, e a Mattia Compagnon del Venezia, nome che continua a essere presente nella lista degli osservati del Palermo.

Al momento, ricorda ancora Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport, l’unico esterno offensivo di ruolo a disposizione di Inzaghi è Emil Kornvig Johnsen, sul quale il tecnico punta molto nel ruolo di ala sinistra. Lo stesso giocatore, intervenuto ai canali ufficiali del club durante il ritiro, ha fissato i propri obiettivi per la nuova stagione.

«Posso fare di più, voglio segnare più gol, servire più assist ed essere più concreto negli ultimi metri», ha dichiarato il norvegese, aggiungendo: «Le mie sensazioni sono molto buone. La squadra mi sembra ancora più forte rispetto alla scorsa stagione e non era facile migliorare un gruppo che era già competitivo».

Sul fronte delle uscite, invece, il Palermo è vicino a liberare uno slot Over. Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport riferisce infatti che Aljosa Vasic è sempre più vicino al trasferimento al Südtirol, club che al momento appare in vantaggio rispetto alle altre società di Serie B interessate al centrocampista. Nelle ultime ore, anche Gianluca Di Marzio ha confermato che la trattativa è in fase di chiusura.

Dopo il giorno di riposo osservato ieri, i rosanero torneranno oggi ad allenarsi al centro sportivo Mulin da Coi con una doppia seduta. In programma anche la presentazione del nuovo portiere Mattia Fortin, mentre a Palermo si svolgerà lo “Zagara Party”, evento dedicato alla nuova maglia ispirata agli agrumi della Conca d’Oro.