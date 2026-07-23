Prima pagina Corriere dello Sport: “«Palermo ancora più forte»”

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Johnsen: “Ho buone sensazioni La squadra già sembra più unita e competitiva”

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Prima pagina Tuttosport: “Pep, in campo la Serie A”

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Prima pagina Repubblica Palermo: “Boschi in fumo e case evacuate”

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Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Pep sul filo”

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Prima pagina Giornale di Sicilia: “Gli incendi fanno una vittima”

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Prima pagina Corriere dello Sport: “Palermo, la strada per la A”

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Prima pagina Giornale di Sicilia: “Palermo la capitale del caldo”

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Prima pagina Tuttosport: “Italia Guardiola ci pensa”

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Prima pagina Tuttosport: “In ginocchio da Pep”

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Corriere dello Sport: “Aspettiamo Guardiola”

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Corriere dello Sport: “Massolin-Monza. Tutte le trattative del giorno in Serie A”

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Corriere dello Sport: “Rao al Pisa, Catanzaro scatenato. Ambrosino torna al Modena”

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Corriere dello Sport: “Barbera, il Palermo copre anche i 30 milioni: ora l’ultimo via libera”

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