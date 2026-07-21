Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Dateci Pep o Conte”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 22, 2026
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Corsa alla panchina dell’Italia

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Prima pagina Repubblica Palermo: “Sanità, le liste d’attesa infinite”

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Prima pagina Giornale di Sicilia: “Palermo la capitale del caldo”

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Prima pagina Tuttosport: “Italia Guardiola ci pensa”

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Prima pagina Repubblica Palermo: “L’antimafia senza pace è scontro su via D’Amelio”

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Prima pagina Tuttosport: “In ginocchio da Pep”

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Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Inter vita mia”

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Prima pagina Corriere dello Sport: “Pep show”

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Prima pagina Giornale di Sicilia: “Il fuoco devasta l’Isola”

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Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Mondo rosso”

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Prima pagina Corriere dello Sport: “Il nuovo mondo”

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Prima pagina Giornale di Sicilia: “Mattarella ricorda Borsellino”

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Il Tirreno: “Palermo, Moreo resta nel mirino. I rosanero non mollano l’attaccante del Pisa”

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Gazzetta di Reggio: “Bozzolan al Palermo, affare ai dettagli. Il terzino voleva solo il rosanero”

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Gazzetta dello Sport: “Malagò conferma il sogno Guardiola: «Per lui siamo pronti a fare un’eccezione»”

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Gazzetta dello Sport: “È il giorno del calendario della Serie B 2026/27. Ascoli, ore 18, diretta Dazn”

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Gazzetta dello Sport: “Cheddira, Rao e Shpendi infiammano il mercato di B. Palermo in attesa del colpo in attacco”

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