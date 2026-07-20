Prime pagine Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Inter vita mia” Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 21, 2026 Parla Barella Post navigation Previous: Prima pagina Corriere dello Sport: “Pep show”Next: Prima pagina Tuttosport: “In ginocchio da Pep” Altre notizie Prime pagine Prima pagina Repubblica Palermo: “L’antimafia senza pace è scontro su via D’Amelio” Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 21, 2026 Prime pagine Prima pagina Tuttosport: “In ginocchio da Pep” Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 21, 2026 Prime pagine Prima pagina Corriere dello Sport: “Pep show” Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 21, 2026 Prime pagine Prima pagina Giornale di Sicilia: “Il fuoco devasta l’Isola” Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 21, 2026 Prime pagine Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Mondo rosso” Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 20, 2026 Prime pagine Prima pagina Corriere dello Sport: “Il nuovo mondo” Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 20, 2026 Prime pagine Prima pagina Giornale di Sicilia: “Mattarella ricorda Borsellino” Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 20, 2026 Prime pagine Prima pagina Tuttosport: “Kimi Spaziale” Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 20, 2026 Prime pagine Prima pagina Corriere dello Sport: “Il Palermo cerca Rao e Kamate” Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 19, 2026 Prime pagine Prima pagina Gazzetta dello Sport: “In capo al mondo” Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 19, 2026 Prime pagine Prima pagina Repubblica Palermo: “Borsellino, il giorno del ricordo. Il fratello all’attacco di Meloni” Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 19, 2026 Prime pagine Prima pagina Giornale di Sicilia: “Boss ucciso, due condanne” Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 19, 2026