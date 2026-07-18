Prima pagina Gazzetta dello Sport: “In capo al mondo”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 19, 2026
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Stasera la finale dei Mondiali

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Prima pagina Corriere dello Sport: “Il Palermo cerca Rao e Kamate”

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Prima pagina Repubblica Palermo: “Borsellino, il giorno del ricordo. Il fratello all’attacco di Meloni”

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Prima pagina Giornale di Sicilia: “Boss ucciso, due condanne”

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Prima pagina Tuttosport: “Juve senza Kolo”

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Prima pagina Giornale di Sicilia: “Ucciso davanti alla moglie”

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Prima pagina Corriere dello Sport: “Palermo, preso Fortin dal Lens”

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Prima pagina Tuttosport: “Kimi sfreccia a Spa”

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Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Scudetto eterno”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 18, 2026
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Prima pagina Repubblica Palermo: “Borsellino, ricordo e polemica”

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Prima pagina Gazzetta dello Sport: “La finale del destino”

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Prima pagina Giornale di Sicilia: “Cefpas, deputato agli arresti”

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Prima pagina Corriere dello Sport: “Palermo, il City riflette: idea Corvino”

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Pastore: «L’Argentina ha cuore e mentalità. Palermo? Spero possa tornare in Serie A»

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Il Messaggero: “Desplanches è giallazzurro: il Frosinone punta sul talento del Palermo”

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Gazzetta dello Sport: “Verona, rivoluzione Baroni: difesa a quattro e duello con il Padova per Cheddira”

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Repubblica: “Prima sconfitta per il Palermo”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 19, 2026
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Giornale di Sicilia: “Palermo, Fortin è ufficiale. Avanti su Bozzolan, Kamate e Rao”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 19, 2026