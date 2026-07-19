Gazzetta dello Sport: “Verona, rivoluzione Baroni: difesa a quattro e duello con il Padova per Cheddira”

Il nuovo Verona riparte da una rivoluzione tattica e da un mercato ancora tutto da definire. Come racconta Matteo Fontana sulla Gazzetta dello Sport, i gialloblù hanno iniziato il ritiro di Folgaria con la prima amichevole contro il Rovereto all’orizzonte e con una certezza: Marco Baroni ha deciso di abbandonare definitivamente la difesa a tre per costruire la squadra con una linea a quattro.

Secondo la Gazzetta dello Sport, il cambiamento segna la fine di un sistema di gioco che aveva accompagnato l’Hellas per gran parte delle ultime sette stagioni in Serie A. Durante i primi allenamenti Baroni ha provato Oyegoke sulla corsia destra, Edmundsson e Korac al centro della difesa, con Bradaric e Frese in corsa per la fascia sinistra.





Sul fronte offensivo resta invece aperto il rebus legato al mercato. La Gazzetta dello Sport spiega che il Verona considera Kieron Bowie un punto fermo del progetto dopo le quattro reti realizzate nella seconda parte della scorsa stagione. Sullo scozzese, però, sono piombati Bologna, Cagliari e Sassuolo. L’Hellas valuta il cartellino dell’attaccante circa 10 milioni di euro, mentre i neroverdi potrebbero inserire Samuele Mulattieri come contropartita tecnica.

Proprio in caso di partenza di Bowie, il Verona continua a lavorare su Walid Cheddira, rientrato al Napoli dopo l’ultima stagione tra Sassuolo e Lecce. Come evidenzia la Gazzetta dello Sport, è nato un vero e proprio duello con il Padova, che ha già presentato un’offerta da circa 2,5 milioni di euro più bonus. Il direttore sportivo Sean Sogliano, però, non ha alcuna intenzione di mollare la pista.

Il mercato gialloblù potrebbe dipendere anche dalle eventuali cessioni di Tomas Suslov e Reda Belghali, due dei giocatori maggiormente osservati in questa finestra estiva.

Tra le altre operazioni di Serie B, la Gazzetta dello Sport riferisce che il Modena ha individuato in Alessandro Bianco il sostituto di Fabio Gerli, passato alla Cremonese. Il centrocampista arriva a titolo definitivo dalla Fiorentina, che ha mantenuto il 50% sulla futura rivendita.

Il Padova, oltre alla trattativa per Cheddira, prova a riportare a casa Matteo Lovato, difensore svincolato dalla Salernitana e reduce dall’esperienza all’Empoli.

Capitolo Palermo. La Gazzetta dello Sport conferma l’ufficialità dell’arrivo del portiere Mattia Fortin dal Lens, destinato a ricoprire il ruolo di vice Joronen, mentre è ormai vicino il trasferimento di Dario Vasic al Sudtirol con la formula del prestito.

Infine, dopo aver definito l’arrivo di Daniel Fila, l’Avellino continua a investire sui giovani e stringe per Lulli della Roma e Filippo Scotti del Milan. Saluta invece l’Italia Felix Afena-Gyan, ceduto dalla Cremonese all’Igdir, club della seconda divisione turca.