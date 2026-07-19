Giornale di Sicilia: “Mirri: «Basta parole, ora il Palermo deve conquistare la Serie A»”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 19, 2026
Palermo Avellino 2-0 (12) mirri mattarella

Il Palermo riparte con un obiettivo chiaro: tornare in Serie A. Come racconta Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, dal ritiro di Santa Cristina Val Gardena il presidente Dario Mirri ha ribadito senza giri di parole le ambizioni del club, sottolineando che dopo diversi anni in cadetteria è arrivato il momento di trasformare le aspettative in risultati concreti.

Secondo Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, Mirri ha indicato la promozione come unico vero traguardo della stagione. «Poche parole, ora servono i fatti. Siamo tutti sotto osservazione. L’obiettivo è la Serie A, inutile nasconderci. Il tempo l’abbiamo avuto, prima era un’opportunità, ora è un limite. Dobbiamo e vogliamo vincere. Vuole vincere Inzaghi, vuole vincere Gardini, vuole vincere Osti e vogliamo vincere tutti noi. Dobbiamo farlo con umiltà e cattiveria agonistica. Non abbiamo più tempo», ha dichiarato il presidente rosanero.


Come evidenzia ancora Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, Mirri si è soffermato anche sul progetto di riqualificazione dello stadio Renzo Barbera. Il presidente ha ringraziato il sindaco Roberto Lagalla e il presidente della Regione Renato Schifani per il lavoro svolto, annunciando fiducia per la chiusura della conferenza decisoria e per l’avvio dell’iter che porterà alla concessione novantennale dell’impianto.

Per Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, il numero uno del Palermo ha affrontato anche alcuni temi di mercato. Sui rinnovi di giocatori come Segre e Ceccaroni ha spiegato che le valutazioni saranno affrontate nei prossimi mesi, mentre su Claudio Gomes ha espresso fiducia, sottolineando come il centrocampista sia consapevole di dover offrire qualcosa in più e stia già dimostrando sul campo la giusta determinazione.

Infine, Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia riferisce che Mirri ha spiegato la scelta di organizzare numerose amichevoli estive e la tournée in Australia, ritenute fondamentali per arrivare nelle migliori condizioni all’inizio del campionato e per incontrare la numerosa comunità di tifosi rosanero presente oltreoceano. In chiusura, il presidente ha dedicato un commosso pensiero a Silvio Baldini dopo la scomparsa della figlia Valentina, ricordandola come una figura centrale nella vita dell’ex tecnico del Palermo e sottolineando la vicinanza del club alla famiglia.

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