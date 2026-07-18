Palermo, Desplanches rinnova e va in prestito al Frosinone

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 18, 2026
palermo catanzaro 1-2 (65) desplanches

Il Palermo blinda il futuro di Sebastiano Desplanches e, allo stesso tempo, gli permette di proseguire il proprio percorso di crescita. Attraverso una nota ufficiale, il club rosanero ha annunciato il prolungamento del contratto del portiere, che nella prossima stagione vestirà la maglia del Frosinone.

L’estremo difensore si trasferisce infatti in Ciociaria con la formula del prestito, dove avrà l’opportunità di trovare continuità e accumulare esperienza.


Nel comunicato, il Palermo ha rivolto un messaggio di augurio al classe 2003: “A Sebastiano le congratulazioni e un “in bocca al lupo” da parte del City Football Group, del presidente Mirri e di tutta la famiglia rosanero”.

Il rinnovo rappresenta un chiaro segnale della fiducia che il club ripone in Desplanches, considerato uno dei prospetti più interessanti del panorama italiano nel suo ruolo. Il prestito al Frosinone sarà un passaggio importante nel suo percorso di crescita, con l’obiettivo di tornare a Palermo ancora più maturo ed esperto.

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