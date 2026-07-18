Palermo, Ceccaroni: «Futuro? Ne parla il mio procuratore, io penso solo al campo»

Al termine dell’amichevole persa contro l’Ingolstadt, Pietro Ceccaroni ha affrontato anche i temi legati al suo futuro, alla nuova stagione e ai cambiamenti tattici introdotti dal nuovo allenatore.

Sul fronte mercato e sulla propria situazione contrattuale, il difensore rosanero ha preferito non sbilanciarsi, rimandando ogni discorso ai rispettivi interlocutori.

«La società è stata chiara su quelle che sono le sue volontà. Io penso a lavorare in campo, mentre il mio procuratore parla con la società di queste cose.»





Ceccaroni ha poi rivolto lo sguardo al prossimo campionato di Serie B, evidenziando l’importanza di trovare continuità e di completare al meglio la preparazione estiva.

«Ogni campionato è un po’ a sé. La cosa più importante è avere continuità e, in questo momento, mettere minuti nelle gambe.»

Infine, il centrale rosanero si è soffermato sulle novità tattiche, a partire dal possibile passaggio alla difesa a quattro.

«Sarà un po’ diverso quest’anno. Bisogna capire le richieste dell’allenatore e, di conseguenza, ci sarà meno partecipazione alla fase offensiva, sicuramente meno rispetto agli anni scorsi.»