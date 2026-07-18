Palermo, Ceccaroni dopo il ko con l’Ingolstadt: «Il risultato conta poco, dobbiamo mettere minuti nelle gambe»

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 18, 2026
cecca2

Il Palermo esce sconfitto dalla seconda amichevole del ritiro in Val Gardena contro i tedeschi dell’Ingolstadt. Al termine della sfida, il difensore rosanero Pietro Ceccaroni ha analizzato la prestazione della squadra in conferenza stampa, sottolineando come il risultato abbia un’importanza relativa in questa fase della preparazione.

«La partita vale poco per quanto riguarda il risultato. È la prima vera amichevole. Stiamo mettendo minuti nelle gambe, stiamo lavorando tanto e siamo poco brillanti. Sapevamo che sarebbe stata una partita utile per vedere il nostro carattere. Siamo solo all’inizio di questo ritiro e pensiamo a mettere minuti nelle gambe», ha dichiarato Ceccaroni.

Il difensore ha poi evidenziato anche la diversa condizione atletica degli avversari, più avanti nella preparazione estiva.


«Dieci giorni in più di preparazione contano molto. I carichi di lavoro sono pesanti e le gambe non girano. Dobbiamo pensare a fare quello che il mister ci sta chiedendo e capire le sue indicazioni per metterle in pratica in campo», ha concluso il centrale rosanero.

Altre notizie

ritiro2

Palermo sconfitto dall’Ingolstadt nella seconda amichevole del ritiro: decide Drakulic

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 18, 2026
e32d71a4-50ae-48bb-8d81-42efc2bc8f19

Palermo-Ingolstadt, primo tempo senza reti

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 18, 2026
Screenshot_2026-07-18-14-40-23-545_com.google.android.youtube-edit

Palermo, Mirri: «Rinnovo Segre? C’è grande affetto nei suoi confronti. Gomes più sereno»

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 18, 2026
Screenshot_2026-07-18-14-33-12-702_com.google.android.youtube-edit

Palermo, Mirri: «Tentativi di destabilizzazione? Notizie inventate. C’è un pizzico di invidia»

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 18, 2026
Screenshot_2026-07-18-14-26-55-322_com.google.android.youtube-edit

Palermo, Mirri: «Siamo una delle più grandi società italiane. L’obiettivo è la serie A»

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 18, 2026
Screenshot_2026-07-18-14-17-50-205_com.google.android.youtube-edit

Palermo, Mirri: «Ora basta parole, servono i fatti. Sul nuovo stadio…»

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 18, 2026
palermo pescara 5-0 (6) inzaghi

Gazzetta dello Sport: “Palermo, Inzaghi studia più moduli: mercato decisivo per completare il puzzle”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 18, 2026
Screenshot 2026-07-18 083009

Repubblica: “La maglia che sa di Zagara. Uno show all’ortofrutticolo con Miccoli e street food”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 18, 2026
Screenshot 2026-07-18 082441

Repubblica “Palermo, Inzaghi alza i ritmi: contro l’Ingolstadt un test per crescere”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 18, 2026
Inzaghi Conferenza Stampa Playoff Serie B (11)

Giornale di Sicilia: “Palermo, contro l’Ingolstadt un altro banco di prova per il 4-2-3-1 di Inzaghi”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 18, 2026
Screenshot 2026-07-18 080715

Giornale di Sicilia: “Palermo, Fortin e Bozzolan a un passo. Rao resta il primo obiettivo”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 18, 2026
images (1)

Il Palermo presenta la nuova maglia “Zagara”: festa al Mercato Ortofrutticolo con Fabrizio Miccoli

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 17, 2026

Ultimissime

cecca2

Palermo, Ceccaroni dopo il ko con l’Ingolstadt: «Il risultato conta poco, dobbiamo mettere minuti nelle gambe»

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 18, 2026
ritiro2

Palermo sconfitto dall’Ingolstadt nella seconda amichevole del ritiro: decide Drakulic

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 18, 2026
gomes

Palermo, problema per Gomes: il centrocampista lascia il campo per una botta alla caviglia

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 18, 2026
e32d71a4-50ae-48bb-8d81-42efc2bc8f19

Palermo-Ingolstadt, primo tempo senza reti

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 18, 2026
stirpe-lapresse-ilovepalermocalcio.com

Escl. Pres. Frosinone: «Desplanches giovane di talento. Su Brunori e Ghedjemis…»

Giorgio Elia Luglio 18, 2026