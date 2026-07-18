Palermo, Ceccaroni dopo il ko con l’Ingolstadt: «Il risultato conta poco, dobbiamo mettere minuti nelle gambe»

Il Palermo esce sconfitto dalla seconda amichevole del ritiro in Val Gardena contro i tedeschi dell’Ingolstadt. Al termine della sfida, il difensore rosanero Pietro Ceccaroni ha analizzato la prestazione della squadra in conferenza stampa, sottolineando come il risultato abbia un’importanza relativa in questa fase della preparazione.

«La partita vale poco per quanto riguarda il risultato. È la prima vera amichevole. Stiamo mettendo minuti nelle gambe, stiamo lavorando tanto e siamo poco brillanti. Sapevamo che sarebbe stata una partita utile per vedere il nostro carattere. Siamo solo all’inizio di questo ritiro e pensiamo a mettere minuti nelle gambe», ha dichiarato Ceccaroni.

Il difensore ha poi evidenziato anche la diversa condizione atletica degli avversari, più avanti nella preparazione estiva.





«Dieci giorni in più di preparazione contano molto. I carichi di lavoro sono pesanti e le gambe non girano. Dobbiamo pensare a fare quello che il mister ci sta chiedendo e capire le sue indicazioni per metterle in pratica in campo», ha concluso il centrale rosanero.