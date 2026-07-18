Palermo, problema per Gomes: il centrocampista lascia il campo per una botta alla caviglia

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 18, 2026
gomes

Apprensione in casa Palermo durante la seconda amichevole del ritiro in Val Gardena contro l’Ingolstadt. Nel corso del secondo tempo, Claudio Gomes è stato costretto a lasciare il terreno di gioco dopo un contrasto di gioco che gli ha provocato una botta alla caviglia.

Il centrocampista rosanero ha accusato il problema ed è uscito zoppicando, accompagnato dai sanitari del club. Al suo posto è entrato Balsamo.


Le condizioni di Gomes verranno valutate nelle prossime ore dallo staff medico del Palermo.

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