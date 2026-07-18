Frosinone, Desplanches è arrivato per le visite mediche: prestito dal Palermo

Sebastiano Desplanches è pronto a iniziare la sua nuova avventura con la maglia del Frosinone. Il portiere classe 2003 è arrivato questa mattina a Villa Stuart per sostenere le visite mediche, primo passo prima della firma sul contratto che lo legherà al club ciociaro.

Come documentato da GianlucaDiMarzio.com, l’estremo difensore si trasferirà dal Palermo con la formula del prestito. Nella scorsa stagione Desplanches aveva già giocato lontano dalla Sicilia, indossando la maglia del Pescara, e adesso è pronto a una nuova esperienza in Serie B per trovare continuità e minutaggio.





L’operazione rientra nelle strategie del Palermo, che punta a permettere al giovane portiere di proseguire il proprio percorso di crescita. Contestualmente, il club rosanero è pronto ad affidare il ruolo di vice Joronen a Mattia Fortin, portiere classe 2003 in arrivo dal Lens.

Per Desplanches si apre dunque una nuova tappa della carriera, con il Frosinone che punta sulle sue qualità per rinforzare il reparto tra i pali in vista della stagione 2026/27.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da @_gianlucadimarzio.com_