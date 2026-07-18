Corriere dello Sport: “Palermo, Fortin è il nuovo vice Joronen. Rao resta il primo obiettivo”

Il Palermo continua a completare la rosa a disposizione di Filippo Inzaghi, sistemando le ultime caselle in vista dell’inizio della stagione. Come racconta Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport, il club rosanero ha definito l’arrivo di Mattia Fortin, portiere classe 2003 di proprietà del Lens, destinato a raccogliere l’eredità di Sebastiano Desplanches, ormai vicino al trasferimento in prestito al Frosinone.

Secondo Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport, l’operazione con il Lens è stata chiusa sulla base di un prestito con diritto di riscatto. Fortin, reduce dall’ultima stagione al Padova con 15 presenze complessive, tornerà così in Serie B per ricoprire il ruolo di vice Joronen.





Come evidenzia ancora Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport, il Palermo continua a lavorare anche sulle corsie laterali. Per il ruolo di vice Augello resta in pole Andrea Bozzolan della Reggiana, mentre il principale obiettivo per rinforzare l’attacco sulla fascia sinistra è Emanuele Rao del Napoli. La trattativa procede con fiducia, ma il Palermo dovrà attendere le valutazioni di Massimiliano Allegri, che ha inserito il giovane esterno tra i convocati del ritiro di Dimaro.

Per Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport, a parlare dal ritiro è stato anche Antonio Palumbo, che ha sottolineato la voglia di iniziare la stagione nelle migliori condizioni: «Ci tenevo ad arrivare in ritiro meglio dello scorso anno. Non voglio perdere nulla e abbiamo capito che dalla prima partita non si potrà sbagliare niente». Intanto oggi i rosanero affronteranno l’Ingolstadt 04 nel secondo test estivo al centro sportivo Mulin da Coi.

Infine, Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport riferisce che cresce l’attesa per la tournée australiana di agosto. Durante il viaggio nascerà “Casa Sicilia”, quartier generale dedicato alla comunità siciliana del Western Australia, mentre tra gli ospiti speciali ci sarà anche l’ex capitano Fabrizio Miccoli. Il club ha inoltre espresso il proprio cordoglio per la scomparsa di Valentina Baldini, figlia dell’ex allenatore Silvio Baldini, e ha ufficializzato Stefano De Angelis come nuovo tecnico della Primavera.