Il Palermo presenta la nuova maglia “Zagara”: festa al Mercato Ortofrutticolo con Fabrizio Miccoli

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 17, 2026
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Il Palermo FC ha scelto una location inedita e altamente simbolica per svelare il nuovo “Zagara Kit”, la maglia ispirata alla Conca d’Oro e agli agrumeti che per secoli hanno rappresentato uno dei simboli più iconici della città. L’appuntamento è fissato per venerdì 24 luglio, dalle ore 19, al Mercato Ortofrutticolo di Palermo, che ospiterà lo “Zagara Party”, evento aperto ai tifosi e dedicato alla presentazione ufficiale della nuova divisa.

La scelta del Mercato Ortofrutticolo punta a valorizzare uno dei luoghi più autentici della città, legando la nuova maglia alla tradizione agricola e commerciale di Palermo. Un modo, spiega il club, per portare il calcio fuori dai suoi spazi abituali e rafforzare il rapporto con il territorio e la comunità rosanero.

Ospite d’eccezione della serata sarà Fabrizio Miccoli, indimenticato capitano del Palermo, che incontrerà i tifosi nel corso di uno speciale talk condotto dalla giornalista Sarah Castellana. Ad aprire l’evento sarà il comico e tifoso rosanero Lupetto, mentre al termine dell’incontro spazio alla musica con l’esibizione della street band Kimolìa e il DJ set di Dj Tropea.


L’area della manifestazione sarà animata anche da stand di street food palermitano, un angolo bar con birra artigianale agli agrumi e uno speciale “Zagara Cocktail”, oltre a giochi e challenge con il pallone che metteranno in palio gadget per i partecipanti.

L’accesso all’evento, a numero limitato, sarà possibile acquistando un biglietto da 8 euro, comprensivo di una consumazione, nella sezione biglietteria del sito ufficiale del Palermo a partire dalle ore 13 di venerdì 17 luglio.

Il club ha inoltre riservato un’iniziativa speciale ai tifosi più veloci: i primi 100 che acquisteranno la nuova maglia “Zagara” presso lo store dello stadio Renzo Barbera, dal 20 luglio, riceveranno l’ingresso gratuito e prioritario per due persone allo “Zagara Party” e potranno partecipare a un esclusivo meet & greet con Fabrizio Miccoli, tra foto e autografi sulla nuova divisa.

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