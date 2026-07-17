Giornale di Sicilia: “Palermo, Rao resta in pole. Osti prepara il nuovo assalto agli esterni”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 17, 2026
palermo manchester city (129) osti

Il Palermo continua a lavorare per completare il reparto offensivo dopo aver sistemato le operazioni legate agli under. Come racconta Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, il direttore sportivo Carlo Osti concentrerà ora le proprie attenzioni sull’arrivo di un esterno mancino in grado di garantire qualità, profondità e imprevedibilità alla manovra offensiva.

Secondo Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, tra i profili monitorati resta quello di Kamate, talento dell’Inter che continua a essere seguito con attenzione. Il giovane nerazzurro, però, non rappresenta al momento la prima scelta per occupare quella casella nella rosa di Filippo Inzaghi.


Come evidenzia ancora Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, decisamente più avanzata è invece la trattativa per Emanuele Rao. Per completare l’operazione manca soltanto il via libera definitivo del Napoli, mentre la pista che conduce a Mattia Compagnon del Venezia si è raffreddata rispetto alle scorse settimane.

Per Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, a centrocampo restano aperte anche le valutazioni riguardanti Claudio Gomes. Il centrocampista francese, inizialmente dato in uscita, potrebbe infatti rimanere in rosanero e giocarsi le proprie carte durante la stagione.

Sul fronte delle cessioni, Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia sottolinea come Aljosa Vasic continui ad avere diversi estimatori in Serie B, con il suo futuro ancora da definire. Situazione differente, invece, per gli altri calciatori che non rientrano nel progetto tecnico del Palermo, tra cui Diakité, Lund e Brunori, per i quali la società continua a lavorare in cerca della soluzione più adatta.

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