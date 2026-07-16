Sampdoria, vicino l’arrivo di Luca Ravanelli: accordo a un passo con il Monza

La Sampdoria è pronta a rinforzare il reparto difensivo con un innesto di esperienza. Secondo quanto riportato dall’esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio, il club blucerchiato è a un passo dall’acquisto di Luca Ravanelli, difensore centrale classe 1997 in uscita dal Monza.

La trattativa tra le parti è ormai alle battute finali e l’accordo è vicino alla definizione. Ravanelli, reduce dall’esperienza con il club brianzolo, è pronto a intraprendere una nuova avventura con la maglia della Sampdoria.



