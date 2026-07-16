Catanzaro, arriva Greco dal Milazzo: il trequartista ha firmato un biennale

Il Catanzaro continua a lavorare in ottica futura e si prepara ad accogliere un nuovo giovane talento. Come riportato dall’esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio, il club giallorosso ha ottenuto la firma di Gabriele Pio Greco, trequartista classe 2007 proveniente dal Milazzo.

Il giocatore ha sottoscritto un contratto biennale con il Catanzaro e, salvo sorprese, entrerà presto a far parte della formazione calabrese. Con questa operazione il Catanzaro conferma la volontà di investire su profili giovani e di prospettiva, assicurandosi uno dei talenti emergenti del panorama dilettantistico siciliano.



