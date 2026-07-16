Cesena, UFFICIALE: arriva Schirone in prestito dal Pineto

Arriva un nuovo acquisto per il Cesena. Attraverso un comunicato sui propri canali, il club bianconero ha ufficializzato l’arrivo in prestito dal Pineto di Luca Schirone, centrocampista classe 2003 che vanta 74 presenze in Serie C.

Questo il comunicato del club:





“Cesena FC comunica di aver acquisito a titolo temporaneo con obbligo di riscatto al 30 giugno 2027 dal Pineto Calcio le prestazioni sportive del centrocampista Luca Schirone. Classe 2003, Schirone cresce nel settore giovanile dell’US Cremonese e debutta giovanissimo, a soli sedici anni di età, nella formazione Primavera grigiorossa. Nel 2021 passa all’Hellas Verona FC e disputa due stagioni tra le fila della formazione Under 20 gialloblù, prima di trasferirsi al Pineto Calcio, dove fa il proprio esordio nel calcio professionistico. Con la maglia degli abruzzesi Schirone è un assoluto protagonista, collezionando 74 presenze in tre campionati di Serie C, a cui si aggiungono anche 10 reti e 9 assist tra stagione regolare e playoff. Benvenuto in Romagna Luca!”