Juve Stabia, UFFICIALE: fatta per Terrence Douglas

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 16, 2026
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La Juve Stabia si muove sul mercato per rinforzare la propria rosa in vista della prossima stagione. Attraverso un comunicato sui propri canali, il club campano ha ufficializzato l’arrivo a titolo definitivo di Terrence Douglas, che ha firmato un contratto con scadenza 30 giugno 2029.

“La S.S. Juve Stabia 1907 comunica di aver raggiunto un accordo con il difensore Terrence Douglas che ha sottoscritto un contratto con il club gialloblù fino al 30 giugno 2029. Nato ad Amsterdam il 14 settembre 2001, Douglas è un terzino sinistro, cresciuto nelle giovanili dell’Ajax. Nel corso della stagione 2022/23 si è trasferito al Roda JC, dove ha collezionato 31 presenze, realizzando 1 gol e fornendo 2 assist. L’anno seguente ha vestito la maglia dell’NK Istra 1961, con cui è sceso in campo 14 volte. Dal 2024 ha militato nel F.C. Eindhoven, nella Keuken Kampioen Divisie, totalizzando complessivamente 61 presenze, arricchite da 3 reti e 2 assist. Terrence dopo la firma: “Sono davvero felice di aver firmato per la Juve Stabia. Sono entusiasta di essere qui, spero che sarà una stagione fantastica insieme a voi tifosi”.


 

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