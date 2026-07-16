Palermo, variazione di campo per l’amichevole contro il Nürnberg

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 16, 2026
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Come comunicato dal club rosanero attraverso i propri canali ufficiali, è stata ufficializzata una variazione di campo per l’amichevole tra Palermo e Nürnberg, in programma sabato 25 luglio alle ore 16:00. La sfida si giocherà infatti presso il Tennisverein Vahrn di Varna (BZ).

Il Palermo ha inoltre reso note le modalità di accesso all’incontro: il biglietto intero sarà acquistabile esclusivamente presso la biglietteria dell’impianto sportivo al prezzo di 12 euro, mentre i minori di 14 anni potranno accedere gratuitamente. Infine, il club ha precisato che la vendita dei tagliandi sarà gestita direttamente dagli organizzatori locali


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