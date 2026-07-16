Corriere dello Sport: “Palermo, Osti cerca quattro rinforzi. Bozzolan e Rao restano le priorità”

Il Palermo continua a lavorare sul mercato per completare la rosa da mettere a disposizione di Filippo Inzaghi. Come racconta Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, dopo le prime indicazioni emerse nell’amichevole contro il Gherdeina, le priorità della dirigenza sono ormai definite: servono due esterni offensivi, un terzino sinistro, un attaccante e un secondo portiere.

Secondo Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, il club ha già iniziato a sfoltire l’organico. È stato ufficializzato il trasferimento in prestito di Francesco Di Bartolo all’Altamura, mentre Sebastiano Desplanches, escluso dalla lista dei convocati per la prima amichevole stagionale, è ormai a un passo dal passaggio al Frosinone.





Come evidenzia ancora Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, il Palermo dovrà prestare particolare attenzione anche alla composizione della lista degli over. Attualmente resta infatti un solo posto disponibile per i calciatori sopra i 23 anni, mentre Segre e Gomes non occupano slot grazie allo status di “giocatori bandiera”. Per questo motivo almeno due dei prossimi acquisti dovranno essere under, a meno di cessioni importanti, con Gyasi tra i principali indiziati.

Per Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, il primo obiettivo resta Emanuele Rao del Napoli. L’esterno offensivo classe 2006 sarà valutato da Massimiliano Allegri durante il ritiro di Dimaro e solo successivamente il Palermo potrà tentare l’affondo decisivo. Sempre viva anche la pista che porta a Mattia Compagnon del Venezia.

Sulla fascia sinistra, Paolo Vannini sul Corriere dello Sport conferma che Andrea Bozzolan è il principale candidato a ricoprire il ruolo di vice Augello. La Reggiana è disponibile a cederlo esclusivamente in prestito, essendo il cartellino di proprietà del Milan. Per il ruolo di secondo portiere, invece, il nome in cima alla lista resta quello di Semuel Pizzignacco, classe 2004 del Monza.