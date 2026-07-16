Pedullà: “Il City Football Group valuta il management del Palermo. Obiettivo massima competitività”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 16, 2026
palermo manchester city (161) Gardini

Il City Football Group starebbe effettuando una riflessione complessiva sull’organizzazione del Palermo dopo le ultime stagioni. A riferirlo è Alfredo Pedullà, secondo cui la proprietà non sarebbe soddisfatta dei risultati ottenuti nonostante gli importanti investimenti effettuati sul mercato.

Secondo Alfredo Pedullà, la partecipazione ai playoff non viene considerata un traguardo sufficiente rispetto agli obiettivi fissati dal City Football Group. Tra gli esempi degli sforzi economici compiuti viene citato anche l’acquisto di Joel Pohjanpalo, considerato uno degli investimenti più significativi realizzati dal club rosanero.


Come spiega ancora Alfredo Pedullà, sarebbero in corso valutazioni che riguardano l’intero management del Palermo, coinvolgendo l’amministratore delegato Giovanni Gardini, il direttore tecnico globale Riccardo Bigon e il direttore sportivo Carlo Osti.

Alfredo Pedullà precisa comunque che al momento non è scontato che queste riflessioni si traducano in decisioni immediate. Pur al netto di eventuali smentite, il City Football Group avrebbe l’intenzione di aumentare ulteriormente la competitività del Palermo in vista della nuova stagione, senza escludere possibili modifiche all’organigramma societario.

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