Palermo, ecco i numeri di maglia provvisori per il test con il Gherdëina

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 15, 2026
palermo

Il Palermo ha reso nota la lista provvisoria dei numeri di maglia scelti dai calciatori rosanero in vista dell’amichevole contro il Gherdëina, in programma oggi alle ore 17.30 al Centro Sportivo Mulin da Coi.

3 Augello

5 Palumbo


6 Gomes

8 Segre

10 Ranocchia

11 Gyasi

12 Nespola

13 Bani

14 Vasic

17 Johnsen

18 Avena

19 Desplanches

20 Pohjanpalo

21 Le Douaron

23 Hernani

24 Estevez

27 Pierozzi

29 Peda

30 Bertolino

32 Ceccaroni

35 Sciortino

63 Balaguss

66 Joronen

78 Balsamo

80 Squillacioti

84 Cassandro

96 Magnani

99 Anghileri

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