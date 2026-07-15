Palermo, ecco i numeri di maglia provvisori per il test con il Gherdëina
Il Palermo ha reso nota la lista provvisoria dei numeri di maglia scelti dai calciatori rosanero in vista dell’amichevole contro il Gherdëina, in programma oggi alle ore 17.30 al Centro Sportivo Mulin da Coi.
3 Augello
5 Palumbo
6 Gomes
8 Segre
10 Ranocchia
11 Gyasi
12 Nespola
13 Bani
14 Vasic
17 Johnsen
18 Avena
19 Desplanches
20 Pohjanpalo
21 Le Douaron
23 Hernani
24 Estevez
27 Pierozzi
29 Peda
30 Bertolino
32 Ceccaroni
35 Sciortino
63 Balaguss
66 Joronen
78 Balsamo
80 Squillacioti
84 Cassandro
96 Magnani
99 Anghileri