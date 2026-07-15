Corriere dell’Alto Adige: “Südtirol, Lovisa accelera sul mercato. Vasic resta un obiettivo”

Il Südtirol continua a lavorare senza sosta sul mercato. Come racconta il Corriere dell’Alto Adige, dopo i primi allenamenti agli ordini di Davide Possanzini, il direttore sportivo Matteo Lovisa è impegnato nel completare una rosa destinata a cambiare volto nei prossimi giorni.

Lo stesso Lovisa, intervistato dal Corriere dell’Alto Adige, ha confermato che il lavoro è ancora lontano dall’essere concluso: «Non siamo neanche arrivati a metà strada. Stiamo lavorando sia in entrata sia in uscita. Entro questa settimana si sbloccheranno diverse situazioni».





Secondo il Corriere dell’Alto Adige, alcune operazioni sono ormai soltanto da ufficializzare. Tornerà infatti in biancorosso il centrocampista Niklas Pyyhtia, che arriverà nuovamente in prestito dal Bologna, insieme al difensore Riccardo Stivanello, anche lui proveniente dal club rossoblù.

Definito anche l’acquisto dell’esterno capoverdiano Vasco Lopes, prelevato dal Radomiak per circa 200 mila euro e pronto a firmare un contratto triennale con il Südtirol.

Il Corriere dell’Alto Adige evidenzia poi come siano ben avviati anche altri fronti. Con il Venezia proseguono infatti i contatti per l’esterno islandese Bjarki Bjarkason, mentre tra i profili monitorati per la difesa figura anche Michael Venturi, sempre di proprietà del club lagunare.

Per il reparto arretrato piace inoltre Davide Veroli, difensore capace di giocare sia da centrale sia da terzino sinistro. Sul giocatore, però, la concorrenza è molto elevata, con Sampdoria, Padova, Verona, Mantova e Carrarese interessate al suo cartellino.

Tra gli obiettivi più ambiziosi resta anche Aljosa Vasic. Come sottolinea il Corriere dell’Alto Adige, il Südtirol ha avviato i contatti con il Palermo per il centrocampista serbo, anche se la concorrenza è particolarmente agguerrita. Sull’ex Padova si registrano infatti gli interessamenti di Sampdoria, Empoli e soprattutto del Frosinone, che può offrire il palcoscenico della Serie A.

Il club altoatesino, però, non sembra intenzionato a tirarsi indietro e punta a inserirsi fino in fondo nella corsa a Vasic, considerato uno dei profili ideali per rinforzare il centrocampo della squadra di Possanzini, conclude il Corriere dell’Alto Adige.