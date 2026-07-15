Corriere dello Sport: “Serie B, Corona all’Entella. Il Modena blinda Caso e insiste per Ambrosino”

Il mercato di Serie B continua a regalare movimenti importanti. Come evidenzia il Corriere dello Sport, una delle operazioni principali riguarda Giacomo Corona, che lascia il Palermo per trasferirsi in prestito all’Entella, pronto a ritagliarsi maggiore spazio dopo una stagione con poche opportunità in rosanero.

Sempre sul fronte Palermo, il Corriere dello Sport sottolinea come Aljosa Vasic resti uno dei profili più richiesti della categoria. Il centrocampista continua ad attirare l’interesse di diversi club e il suo futuro potrebbe definirsi nelle prossime settimane.





Tra le società più attive c’è il Mantova, che ha ufficializzato tre rinforzi. Come riportato dal Corriere dello Sport, sono arrivati l’esterno Filippo Vesentini dall’Union Brescia, il centrocampista Lorenzo Ignacchiti dall’Empoli e l’esterno offensivo Ismael Cajazzo, prelevato dal Casarano con un contratto fino al 2029.

Il Modena continua invece a costruire la squadra a disposizione di Daniele Galloppa. Il Corriere dello Sport riferisce che il club emiliano ha rinnovato il contratto di Giuseppe Caso fino al 2029 e ha acquistato a titolo definitivo il brasiliano Stenio Zanetti Toledo dal Karpaty Lviv. Contestualmente è stato ufficializzato il trasferimento del capitano Fabio Gerli alla Cremonese dopo sei stagioni in gialloblù. Resta inoltre viva la trattativa con il Napoli per riportare in Emilia Giuseppe Ambrosino, considerato uno degli obiettivi principali dell’attacco.

Anche la Cremonese prosegue il proprio restyling. Secondo il Corriere dello Sport, oltre a Gerli è arrivato in prestito dal Como il difensore Fellipe Jack, mentre Leonardo Sernicola è stato ceduto a titolo definitivo al Benevento. Il direttore sportivo Botturi ha inoltre confermato che eventuali valutazioni su Thorsby e Sanabria verranno effettuate soltanto al termine delle rispettive vacanze.

L’Avellino resta vicino al giovane Emanuele Lulli della Roma e, dopo aver ufficializzato Luca Di Maggio dall’Inter, continua a seguire anche Vanja Vlahovic dell’Atalanta. La Juve Stabia, invece, ha definito l’acquisto di Nicola Patanè dal Verona, attende gli ultimi passaggi per Romeo Sandrucci e Terrence Douglas, mentre saluta Giuseppe Leone, destinato al Pisa.

Come racconta ancora il Corriere dello Sport, il Sudtirol ha accolto il centrocampista Niklas Pyyhtia dal Bologna, mentre l’Ascoli valuta il ritorno di Francesco Donati, subordinando però le nuove operazioni ad alcune uscite già programmate.

Infine il Benevento continua a lavorare per completare l’organico. Il Corriere dello Sport segnala che il club sannita cerca ancora un difensore mancino e un esterno offensivo, con Marco Bellich della Juve Stabia e Francesco Ruocco del Mantova tra i principali obiettivi. Sul fronte disciplinare, invece, è arrivata la squalifica di Marco Tumminello per 45 giorni dopo il patteggiamento con la Procura Federale: l’attaccante salterà la Coppa Italia e le prime gare della nuova stagione.