Tuttosport: “Samp: può ritornare Brunori!”

La Sampdoria torna a guardare in casa Palermo per rinforzare il reparto offensivo. Secondo Tuttosport, il club blucerchiato sta valutando il ritorno di Matteo Brunori, protagonista nella seconda parte della scorsa stagione con la maglia doriana e ora destinato a lasciare i rosanero.

Come riferisce Tuttosport, Brunori ha lasciato un ricordo positivo a Genova dopo aver realizzato tre reti in 18 presenze, gol risultati decisivi nelle vittorie contro Modena, Padova e Avellino che hanno contribuito alla salvezza della Sampdoria. L’attaccante, in scadenza di contratto con il Palermo tra un anno e fuori dai piani tecnici del club siciliano, è seguito da diverse società di Serie B.





Secondo Tuttosport, anche il CEO dell’area football Jesper Fredberg sarebbe rimasto colpito dal rendimento e dal contributo offerto da Brunori, sia in campo sia all’interno dello spogliatoio. Per convincerlo potrebbe essere decisiva un’offerta con contratto biennale.

La Sampdoria continua comunque a monitorare anche altre piste per l’attacco. Tuttosport conferma che restano in lista Emanuele Pecorino e Tobias Lauritsen, mentre sullo sfondo c’è anche il talento del Milan Francesco Camarda, che sta valutando la soluzione migliore per trovare continuità dopo l’esperienza al Lecce.

Non solo attacco. Per la fascia sinistra il nome più caldo resta quello di Charalampos Lykogiannis, svincolato dopo l’avventura al Bologna e ora in vantaggio rispetto a Terrence Douglas, seguito anche dalla Juve Stabia.

Sul fronte portiere, Tuttosport spiega che la priorità resta il ritorno di Emil Audero. L’estremo difensore non rientra nei programmi del Como e la Sampdoria attende il momento giusto per trovare l’intesa con il club lariano. Restano monitorate anche le alternative rappresentate da Simone Scuffet del Pisa e Marco Sportiello dell’Atalanta.

Per la difesa, infine, arrivano segnali positivi nella trattativa per Luca Ravanelli, centrale del Monza. In uscita, invece, c’è Estanis Pedrola, destinato a lasciare nuovamente Genova dopo il recente rientro dal prestito al Las Palmas. Sullo spagnolo ci sono Maiorca e Oviedo.

Sempre secondo Tuttosport, nelle prossime settimane la Sampdoria lavorerà anche alle cessioni di Girelli, Bellemo, Ferri, Sekulov e La Gumina, con l’obiettivo di sfoltire la rosa e completare gli ultimi innesti richiesti da Bernardo Corradi.