Padova, vicino il colpo Verde: trattativa in chiusura con la Juventus

Il Padova è pronto a rinforzare il reparto arretrato con un innesto di prospettiva. Il club biancoscudato è infatti in chiusura per Francesco Verde, difensore centrale classe 2007 di proprietà della Juventus Next Gen.

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, la trattativa tra le due società è nelle battute finali e potrebbe definirsi a breve. Verde, considerato uno dei giovani più interessanti del settore giovanile bianconero, è pronto a intraprendere una nuova esperienza per proseguire il proprio percorso di crescita.



