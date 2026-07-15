Padova, vicino il colpo Verde: trattativa in chiusura con la Juventus

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 15, 2026
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Il Padova è pronto a rinforzare il reparto arretrato con un innesto di prospettiva. Il club biancoscudato è infatti in chiusura per Francesco Verde, difensore centrale classe 2007 di proprietà della Juventus Next Gen.

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, la trattativa tra le due società è nelle battute finali e potrebbe definirsi a breve. Verde, considerato uno dei giovani più interessanti del settore giovanile bianconero, è pronto a intraprendere una nuova esperienza per proseguire il proprio percorso di crescita.


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