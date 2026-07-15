Avellino, anche Mellino verso la Serie C: il Treviso accelera per il terzino

Dopo Antonio Manzo, un altro giovane dell’Avellino potrebbe lasciare il club irpino in questa finestra di mercato. Si tratta di Carlo Mellino, terzino sinistro classe 2006, finito nel mirino del Treviso.

Secondo quanto raccolto da Tuttomercatoweb.com, nelle ultime ore si sarebbero intensificati i contatti tra il club veneto e l’Avellino per il trasferimento del giovane difensore, reduce da una stagione positiva con la formazione Primavera. Mellino ha infatti collezionato 26 presenze e 2 assist nell’ultimo campionato, attirando l’interesse di diverse società.

Il Treviso, tra i club più attivi sul mercato in questa prima parte di luglio, punta ora ad accelerare per chiudere l’operazione e regalarsi un giovane di prospettiva. La notizia è stata riportata da Tuttomercatoweb.com, su informazioni del giornalista Luca Esposito.



