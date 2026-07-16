Corriere dello Sport: “Barbera, il 20 luglio riunione decisiva. Il progetto supera i 300 milioni”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 16, 2026
renzo barbera tifosi cancelli

Prosegue l’attesa per gli sviluppi sulla convenzione dello stadio Renzo Barbera. Come racconta Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, non sono emerse novità sostanziali sulle ultime procedure necessarie per la concessione dell’impianto, ma i prossimi giorni saranno decisivi per il futuro del progetto.

Secondo Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, il Palermo deve rispettare una scadenza fondamentale: per restare in corsa tra gli stadi candidati a ospitare gli Europei del 2032, il progetto dovrà essere presentato alla FIGC entro il 31 luglio. Proprio per questo il presidente del Consiglio comunale ha convocato per il 20 luglio una riunione istituzionale dedicata alla vicenda.


Come evidenzia ancora Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, la convenzione dovrebbe avere una durata pluridecennale. Il Palermo continua a chiedere una concessione di 90 anni, ritenuta indispensabile per ammortizzare gli ingenti investimenti previsti nel piano di riqualificazione.

Per Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, il progetto complessivo supera i 300 milioni di euro e comprende non soltanto il restyling del Renzo Barbera, ma anche la riqualificazione dell’intera area circostante. Il piano economico prevede circa 60 milioni di contributo della Regione Siciliana, 80 milioni a carico del Comune attraverso lo scomputo del canone di concessione e la restante parte finanziata direttamente dal City Football Group.

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