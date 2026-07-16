Catanzaro, in chiusura l’arrivo di Francesco Reita dal Monza

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 16, 2026
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Il Catanzaro è vicino a chiudere un nuovo colpo in entrata. Secondo quanto riportato dal noto esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio, il club giallorosso è infatti in chiusura per l’arrivo a titolo definitivo di Francesco Reita, attaccante classe 2008 proveniente dal Monza.

Il giovane attaccante è pronto a iniziare la sua nuova avventura in Calabria, con l’operazione ormai ai dettagli. Per Reita si tratta di un’importante occasione per proseguire il proprio percorso di crescita in un club che continua a investire sui giovani talenti.


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