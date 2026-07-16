Giornale di Sicilia: “Palermo, Fortin per la porta: il portiere del Lens è il favorito”

Il Palermo continua a lavorare per completare la rosa a disposizione di Filippo Inzaghi, intervenendo sia sul mercato in entrata sia su quello in uscita. Come racconta Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, uno dei reparti destinati a cambiare è quello dei portieri, con movimenti ormai imminenti.

Secondo Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, Sebastiano Desplanches è sempre più vicino al trasferimento in prestito al Frosinone, mentre è già ufficiale la cessione di Francesco Di Bartolo all’Altamura con la formula del prestito con diritto di opzione e controopzione.





Come evidenzia ancora Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, per sostituire i due giovani portieri il Palermo ha individuato in Mattia Fortin il profilo ideale. L’estremo difensore classe 2003 è di proprietà del Lens ed è reduce dall’ultima stagione disputata in prestito al Padova.

Per Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, Fortin è cresciuto nel settore giovanile del Padova ed è stato uno dei protagonisti della promozione dei biancoscudati in Serie B, conquistando anche il premio di miglior portiere della Serie C nella stagione 2024/25 prima del trasferimento al Lens. Nell’ultimo campionato ha collezionato 15 presenze e tre clean sheet con la maglia del Padova.

Secondo Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, il Palermo apprezza particolarmente il profilo del giovane portiere e potrebbe affondare il colpo già nei prossimi giorni. In avvio di mercato Fortin era stato seguito anche dal Mantova.