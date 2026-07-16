Sudtirol, ufficiale l’arrivo di Stivanello in prestito dal Bologna

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 16, 2026
750566681_988584167535918_5483270279614581300_n

Il Sudtirol mette a segno un nuovo innesto per il reparto arretrato. Il club biancorosso ha ufficializzato l’arrivo di Riccardo Stivanello, difensore classe 2004 proveniente dal Bologna.

L’operazione è stata definita con la formula del prestito fino al 30 giugno 2027. Contestualmente, il centrale ha rinnovato il proprio contratto con il Bologna fino al 2029, confermando la fiducia del club rossoblù nelle sue potenzialità.


Reduce da una stagione positiva in prestito al Lumezzane, dove si è messo in evidenza in Serie C, Stivanello è ora pronto a confrontarsi con il campionato di Serie B indossando la maglia del Sudtirol.

Le prime parole del difensore da nuovo giocatore biancorosso testimoniano tutto il suo entusiasmo: «Sono molto felice di iniziare questa nuova esperienza con l’FC Südtirol. Ritengo che questa società offra le condizioni ottimali per poter crescere e sono pronto a mettermi in gioco fin da subito. Il centro sportivo mi ha impressionato già al primo impatto: le strutture sono di altissimo livello e all’avanguardia per permetterci di svolgere il nostro lavoro al meglio ogni giorno».

Con una nota ufficiale, il Sudtirol ha accolto il nuovo acquisto augurandogli una stagione ricca di soddisfazioni con i colori biancorossi. Per Stivanello si apre così una nuova tappa della sua crescita, con l’obiettivo di ritagliarsi un ruolo da protagonista nel campionato cadetto.

Altre notizie

avellino, todisco

Entella, occhi su Todisco: il terzino può lasciare l’Avellino

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 16, 2026
caccavo

Juve Stabia, fatta per Luigi Caccavo: battuta la concorrenza dell’Empoli

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 16, 2026
Palermo Catanzaro 2-0 Logo Play (156) favasuli augello pittarello

Catanzaro, Favasuli verso il Napoli: affare vicino alla chiusura

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 16, 2026
images

Ufficiale: Davide Costa Pisani è un nuovo giocatore del Verona

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 16, 2026
Monza-1912-XKlWOqhUVh39cId

TMW: “Palermo, Pizzignacco sempre più vicino”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 16, 2026
palermo pisa 1-2 (2) moreo rus

Tuttosport: “Vicenza, colpo Tsadjout. Palermo insiste per Moreo, Padova su Trimboli e Cocchi”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 16, 2026
Palermo Juve Stabia 2-2 (113) pallone serie b

Gazzetta dello Sport: “Serie B, tutte le trattative del giorno”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 16, 2026
palermo frosinone 2-0 (21) osti

Giornale di Sicilia: “Palermo, Rao resta la priorità. Bozzolan sempre più vicino”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 16, 2026
Screenshot 2026-07-16 075800

Giornale di Sicilia: “Palermo, Fortin per la porta: il portiere del Lens è il favorito”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 16, 2026
5008b55ca1

Corriere dello Sport: “Lecce, sfuma Hysaj. Cagliari insiste per Maldini. Le trattative del giorno in Serie A”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 16, 2026
palermo pescara 5-0 (5) pallone serie b

Corriere dello Sport: “Serie B, intrecci di mercato: il Pisa sogna Abiuso e il Vicenza chiude Tsadjout”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 16, 2026
palermo bari serie b 2-0 (2) Osti

Corriere dello Sport: “Palermo, Osti cerca quattro rinforzi. Bozzolan e Rao restano le priorità”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 16, 2026

Ultimissime

750566681_988584167535918_5483270279614581300_n

Sudtirol, ufficiale l’arrivo di Stivanello in prestito dal Bologna

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 16, 2026
avellino, todisco

Entella, occhi su Todisco: il terzino può lasciare l’Avellino

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 16, 2026
caccavo

Juve Stabia, fatta per Luigi Caccavo: battuta la concorrenza dell’Empoli

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 16, 2026
Palermo Catanzaro 2-0 Logo Play (156) favasuli augello pittarello

Catanzaro, Favasuli verso il Napoli: affare vicino alla chiusura

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 16, 2026
images

Ufficiale: Davide Costa Pisani è un nuovo giocatore del Verona

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 16, 2026