Sudtirol, ufficiale l’arrivo di Stivanello in prestito dal Bologna

Il Sudtirol mette a segno un nuovo innesto per il reparto arretrato. Il club biancorosso ha ufficializzato l’arrivo di Riccardo Stivanello, difensore classe 2004 proveniente dal Bologna.

L’operazione è stata definita con la formula del prestito fino al 30 giugno 2027. Contestualmente, il centrale ha rinnovato il proprio contratto con il Bologna fino al 2029, confermando la fiducia del club rossoblù nelle sue potenzialità.





Reduce da una stagione positiva in prestito al Lumezzane, dove si è messo in evidenza in Serie C, Stivanello è ora pronto a confrontarsi con il campionato di Serie B indossando la maglia del Sudtirol.

Le prime parole del difensore da nuovo giocatore biancorosso testimoniano tutto il suo entusiasmo: «Sono molto felice di iniziare questa nuova esperienza con l’FC Südtirol. Ritengo che questa società offra le condizioni ottimali per poter crescere e sono pronto a mettermi in gioco fin da subito. Il centro sportivo mi ha impressionato già al primo impatto: le strutture sono di altissimo livello e all’avanguardia per permetterci di svolgere il nostro lavoro al meglio ogni giorno».

Con una nota ufficiale, il Sudtirol ha accolto il nuovo acquisto augurandogli una stagione ricca di soddisfazioni con i colori biancorossi. Per Stivanello si apre così una nuova tappa della sua crescita, con l’obiettivo di ritagliarsi un ruolo da protagonista nel campionato cadetto.