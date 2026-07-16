Sudtirol, UFFICIALE: arriva Pyyhtiä in prestito dal Bologna

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 16, 2026
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Dopo l’annuncio dell’arrivo di Stivanello, il Sudtirol mette a segno un altro acquisto. Attraverso un comunicato sui propri canali, il club biancorosso ha ufficializzato l’arrivo dal Bologna di Niklas Pyyhtiä. Il centrocampista, classe 2003, si trasferisce a Bolzano a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2027.

Questo il comunicato del club:


“L’FC Südtirol comunica di aver raggiunto un accordo con il Bologna FC 1909 per l’acquisizione, a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2027, dei diritti alle prestazioni sportive del calciatore Niklas Pyyhtiä.  Niklas Pyyhtiä: “Sono felicissimo di tornare a vestire i colori dell’FC Südtirol. Qui mi sono sempre trovato molto bene e per questo motivo sono davvero entusiasta di poter essere nuovamente parte della squadra. Non vedo l’ora di iniziare questa nuova avventura, mettermi subito a disposizione e dare il massimo per questo club”. L’FC Südtirol rivolge un caloroso bentornato a Niklas Pyyhtiä e gli augura una stagione ricca di soddisfazioni con i colori biancorossi”.

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