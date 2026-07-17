Corriere dello Sport: “City Football Group riflette sul Palermo, Corvino resta un’ipotesi”

Il City Football Group starebbe valutando il futuro del Palermo dopo il deludente epilogo della scorsa stagione. Come scrive Fabio Massimo Splendore sul Corriere dello Sport, negli ambienti vicini alla proprietà inglese circola un’ipotesi che porta al nome di Pantaleo Corvino, storico dirigente reduce dalla conclusione della propria esperienza al Lecce.

Secondo Fabio Massimo Splendore sul Corriere dello Sport, al momento si tratta soltanto di un’idea e non di una trattativa concreta. Il City Football Group starebbe riflettendo su come rendere il Palermo ancora più competitivo dopo una stagione conclusa con la sola qualificazione ai playoff, risultato ritenuto inferiore alle aspettative considerando gli investimenti effettuati e il valore della rosa.





Come evidenzia ancora Fabio Massimo Splendore sul Corriere dello Sport, il nome di Pantaleo Corvino sarebbe tra quelli valutati negli ambienti del City. L’ex responsabile dell’area tecnica del Lecce, protagonista della promozione in Serie A e di quattro salvezze consecutive, è apprezzato per la capacità di individuare e valorizzare giovani talenti.

Per Fabio Massimo Splendore sul Corriere dello Sport, uno dei legami che alimentano questa indiscrezione è rappresentato dal rapporto professionale tra Corvino e Hugo Viana, responsabile dell’area sportiva del Manchester City. I due hanno collaborato nel 2023 all’operazione che portò Morten Hjulmand dal Lecce allo Sporting Lisbona per circa 21 milioni di euro.

Lo stesso Fabio Massimo Splendore sul Corriere dello Sport precisa però che non esiste alcun contatto concreto tra le parti. Dal Palermo, infatti, arrivano smentite molto nette sull’ipotesi, definita priva di fondamento. Resta comunque il fatto che, secondo il quotidiano, il City Football Group stia effettuando riflessioni sul progetto rosanero, senza che ciò significhi necessariamente cambiamenti nell’organigramma