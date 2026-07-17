Corriere dello Sport: “Belotti-Cagliari, salta il ritorno. Tutte le trattative del giorno in Serie A”

La seconda esperienza di Andrea Belotti con la maglia del Cagliari rischia di chiudersi ancora prima di cominciare davvero. Come riportano Ivan Paone ed Eleonora Trotta sul Corriere dello Sport, i risultati dei test fisici svolti dall’attaccante non avrebbero convinto pienamente lo staff tecnico e quello medico rossoblù. Per questo motivo, l’ipotesi di una nuova stagione in Sardegna appare ormai destinata a sfumare.

Il Cagliari, almeno per il momento, non ha confermato ufficialmente la decisione, ma secondo il Corriere dello Sport una comunicazione potrebbe arrivare nelle prossime ore. Belotti era rimasto fermo a lungo dopo l’infortunio subito il 27 settembre della passata stagione, tornando in panchina soltanto il 4 aprile 2026 nella trasferta contro il Sassuolo. Nel finale di campionato aveva poi raccolto cinque presenze, tutte per pochi minuti.





Durante l’estate il centravanti aveva dedicato parte delle proprie vacanze alla preparazione individuale, con l’obiettivo di presentarsi al raduno nelle migliori condizioni possibili. Nonostante l’impegno, però, come spiegano Paone e Trotta sul Corriere dello Sport, Belotti sarebbe apparso ancora in ritardo rispetto ai ritmi richiesti dalla nuova stagione.

Il Como, intanto, continua a muoversi con grande decisione sul mercato. Il club lariano è molto vicino a Trevoh Chalobah, difensore centrale del Chelsea seguito a lungo anche dall’Inter. Secondo il Corriere dello Sport, è stato programmato un ultimo incontro con la società inglese per definire gli accordi e chiudere l’operazione.

Cesc Fabregas ha chiesto un difensore affidabile e Chalobah viene considerato il profilo adatto alle esigenze del tecnico spagnolo. Nel frattempo Andrés Cuenca è già arrivato in città per completare il proprio trasferimento. In uscita, invece, si registra la partenza di Mërgim Vojvoda, che ha raggiunto da alcuni giorni un’intesa con l’Udinese.

Si muove anche il Sassuolo, chiamato a intervenire dopo la cessione di Tarik Muharemovic al Leeds. Come riferisce ancora il Corriere dello Sport, il club neroverde ha avviato i contatti con Francesco Acerbi, attualmente svincolato, valutando la possibilità di un ritorno. Resta inoltre vivo l’interesse per Pietro Comuzzo della Fiorentina, con una possibile operazione in prestito accompagnata da un diritto di riscatto fissato intorno ai 20 milioni di euro.

Il Torino ha invece ufficializzato l’acquisto di Diego Mascardi dallo Spezia. Per il ruolo di portiere titolare, il primo nome resta quello di Lucas Perri del Leeds. Il club inglese dovrebbe concedere il via libera alla cessione soltanto dopo aver individuato un sostituto.

L’Atalanta, infine, continua a trattare con il Bayer Leverkusen per Kerim Alajbegovic, giovane talento particolarmente apprezzato dal direttore Cristiano Giuntoli. Il Corriere dello Sport aggiunge che la società bergamasca sta portando avanti anche i colloqui con Ederson per il rinnovo del contratto, dopo il mancato passaggio al Manchester United successivo alle visite mediche.

Chiude il quadro il Frosinone, che ha effettuato un sondaggio per il difensore croato Hrvoje Smolcic.