Padova, colpo Carissoni: accordo raggiunto, battuta la concorrenza dell’Avellino
Il Padova è pronto a mettere a segno un importante colpo di mercato. Il club biancoscudato avrebbe infatti raggiunto l’accordo per l’arrivo di Lorenzo Carissoni, esterno destro in uscita dalla Juve Stabia, superando la concorrenza dell’Avellino.
Secondo quanto riportato da TrivenetoGoal, l’intesa con l’entourage del calciatore è ormai definita e restano soltanto da sistemare gli ultimi dettagli prima dell’ufficializzazione dell’operazione.
Per assicurarsi le prestazioni di Carissoni, il Padova sarebbe pronto a versare la clausola rescissoria da 800 mila euro, un investimento significativo che consegnerà ad Antonio Calabro un rinforzo di spessore per la corsia destra.
Sfuma così uno degli obiettivi dell’Avellino, che nelle ultime settimane aveva cercato di inserirsi con decisione nella trattativa. Salvo sorprese, l’annuncio ufficiale dell’operazione è atteso nei prossimi giorni.