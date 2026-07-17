Juve Stabia, colpo a parametro zero: in arrivo Cristian Cauz dal Modena

La Juve Stabia continua a muoversi sul mercato e piazza un rinforzo importante per il reparto difensivo. Il direttore sportivo Stefano Stefanelli avrebbe infatti chiuso l’operazione per l’arrivo di Cristian Cauz, difensore centrale svincolato dopo l’esperienza al Modena.

Il classe 1996 rappresenta un’occasione di mercato colta dal club campano, che ha deciso di puntare su un giocatore con esperienza in Serie B senza dover sostenere costi per il cartellino. Le parti sarebbero molto vicine alla fumata bianca e l’accordo definitivo potrebbe arrivare nelle prossime ore.





Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, Cauz firmerà un contratto di due anni con la Juve Stabia. Le vespe hanno così superato la concorrenza di Carrarese e Südtirol, che in passato avevano manifestato interesse per il difensore.

Dopo tre stagioni trascorse con la maglia del Modena, Cauz è pronto a iniziare una nuova avventura e a mettere la sua esperienza al servizio della formazione gialloblù.