Arezzo, UFFICIALE: arrivano Manes e Moreschini

Doppio colpo in casa Arezzo. Attraverso un comunicato sui propri canali, il club toscano ha ufficializzato l’arrivo di Aleandro Manes dall’Imolese e Patrick Moneschini dall’Atletico Lodigiani. Manes ha sottoscritto con gli un contratto con scadenza 30 giugno 2028. Per Moneschini invece un accordo annuale fino al 30 giugno 2027.

Questo il comunicato del club:





“La S.S. Arezzo comunica di aver acquisito le prestazioni del centrocampista Aleandro Manes, classe 2006, proveniente dall’Imolese. Il giocatore ha sottoscritto un accordo con il club amaranto fino al 2028. Contestualmente, la società annuncia l’arrivo del centrocampista Patrick Moreschini, classe 2001, proveniente dall’Atletico Lodigiani. Moreschini ha firmato un contratto con l’Arezzo fino al 2027. La S.S. Arezzo dà il benvenuto ad Aleandro e Patrick, augurando a entrambi buon lavoro in amaranto”