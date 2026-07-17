Arezzo, UFFICIALE: arrivano Manes e Moreschini

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 17, 2026
WhatsApp-Image-2026-07-17-at-10.48.47

Doppio colpo in casa Arezzo. Attraverso un comunicato sui propri canali, il club toscano ha ufficializzato l’arrivo di Aleandro Manes dall’Imolese e Patrick Moneschini dall’Atletico Lodigiani. Manes ha sottoscritto con gli un contratto con scadenza 30 giugno 2028. Per Moneschini invece un accordo annuale fino al 30 giugno 2027.

Questo il comunicato del club:


“La S.S. Arezzo comunica di aver acquisito le prestazioni del centrocampista Aleandro Manes, classe 2006, proveniente dall’Imolese. Il giocatore ha sottoscritto un accordo con il club amaranto fino al 2028. Contestualmente, la società annuncia l’arrivo del centrocampista Patrick Moreschini, classe 2001, proveniente dall’Atletico Lodigiani. Moreschini ha firmato un contratto con l’Arezzo fino al 2027. La S.S. Arezzo dà il benvenuto ad Aleandro e Patrick, augurando a entrambi buon lavoro in amaranto”

Altre notizie

Screenshot 2026-07-17 185850

Juve Stabia, UFFICIALE: dal Bologna arriva Luigi Caccavo

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 17, 2026
riccardo-pagano-9f5beccf

Empoli, nel mirino Pagano della Roma: sorpasso su Padova e Südtirol

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 17, 2026
Filippo-Scotti

Avellino, vicino il colpo Filippo Scotti a parametro zero

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 17, 2026
ciro_polito_3

Catanzaro, Polito ricorda l’impresa sfiorata: «A un passo dalla Serie A, ma ora è un nuovo inizio»

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 17, 2026
Alessio-Zerbin-LaPresse-ILovePalermoCalcio.com

Zerbin può tornare in Serie B: Verona e Padova sulle tracce dell’esterno del Napoli

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 17, 2026
cruz

Juve Stabia, colpo a parametro zero: in arrivo Cristian Cauz dal Modena

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 17, 2026
carissoni

Sampdoria, colpo Lauritsen: visite mediche in corso per l’ex Sparta Rotterdam

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 17, 2026
carissoni

Padova, colpo Carissoni: accordo raggiunto, battuta la concorrenza dell’Avellino

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 17, 2026
palermo modena 1-1 (169) pallone

Gazzetta dello Sport: “Palermo, accordo per Fortin. Sudtirol, doppio rinforzo dal Bologna”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 17, 2026
Screenshot 2026-07-17 081215

Repubblica: “Palermo, Hernani carica i rosa. Rao e Bozzolan sempre più vicini”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 17, 2026
palermo manchester city (129) osti

Giornale di Sicilia: “Palermo, Rao resta in pole. Osti prepara il nuovo assalto agli esterni”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 17, 2026
palermo bari serie b 2-0 (1) Osti

Giornale di Sicilia: “Palermo, Fortin e Bozzolan vicini: il mercato punta sui giovani”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 17, 2026

Ultimissime

Screenshot 2026-07-17 185850

Juve Stabia, UFFICIALE: dal Bologna arriva Luigi Caccavo

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 17, 2026
WhatsApp-Image-2026-07-17-at-10.48.47

Arezzo, UFFICIALE: arrivano Manes e Moreschini

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 17, 2026
riccardo-pagano-9f5beccf

Empoli, nel mirino Pagano della Roma: sorpasso su Padova e Südtirol

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 17, 2026
Filippo-Scotti

Avellino, vicino il colpo Filippo Scotti a parametro zero

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 17, 2026
ciro_polito_3

Catanzaro, Polito ricorda l’impresa sfiorata: «A un passo dalla Serie A, ma ora è un nuovo inizio»

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 17, 2026