Corriere dello Sport: “Samp, arriva Lauritsen. Padova sogna Cheddira, Arezzo saluta Guccione”

Il mercato continua a regalare movimenti in Serie B e non solo. Secondo il Corriere dello Sport, la Sampdoria ha ufficializzato l’ingaggio dell’attaccante norvegese Tobias Lauritsen, che ha firmato un contratto fino al 2029 dopo essersi svincolato dallo Sparta Rotterdam.

L’Avellino, invece, guarda al futuro. Il Corriere dello Sport riferisce che gli irpini hanno tesserato l’esterno offensivo Filippo Scotti, svincolato dal Milan Primavera, e il centrocampista Rosario Di Lauro dell’Ischia: entrambi saranno girati in prestito in Serie C. Sul fronte delle uscite, sono vicinissimi alla Casertana Damiano Cancellieri, destinato al trasferimento a titolo definitivo, e Alessio Tribuzzi, che dovrebbe partire in prestito.





La Salernitana è ormai a un passo dal difensore Claudio Manzi, mentre la Juve Stabia ha ufficializzato l’arrivo di Luigi Caccavo dal Bologna con la formula del prestito secco. L’attaccante arriva dopo una stagione da 11 gol e 2 assist con il Lumezzane, superando anche la concorrenza dell’Empoli. Il Corriere dello Sport aggiunge che il rinnovo di Alvin Okoro con il Venezia fino al 2031 potrebbe favorire un suo nuovo ritorno a Castellammare, dove nella seconda parte dello scorso campionato aveva trovato continuità e gol.

Sempre secondo il Corriere dello Sport, il Padova continua a lavorare su due obiettivi di spessore. Per Lorenzo Carissoni esiste già un principio d’accordo con il giocatore, ma resta da trovare l’intesa con la Juve Stabia sulla clausola da 800 mila euro. Parallelamente cresce l’ottimismo per Walid Cheddira, che avrebbe dato il proprio assenso al trasferimento: il Napoli valuta l’attaccante quattro milioni di euro, mentre l’offerta biancoscudata si aggira sui 2,5 milioni più bonus.

Arezzo, via Guccione dopo la promozione

In casa Arezzo è iniziata la fase delle cessioni. Il Corriere dello Sport sottolinea come l’addio più significativo sia quello di Filippo Guccione, protagonista della promozione in Serie B con 116 presenze, 13 gol e 14 assist nelle ultime tre stagioni. Il centrocampista si è trasferito al Pescara, firmando un contratto biennale.

Salutano il club amaranto anche Gigli e Perrotta, entrambi passati alla Sambenedettese, mentre Cortesi è destinato a tornare in Serie C, con Ravenna e Reggio Emilia tra le possibili destinazioni. In uscita anche Coccia, seguito dal Campobasso, e Trombini, che piace al Novara.

Tra i nuovi arrivati, il Corriere dello Sport riporta le prime parole del difensore Julian Illanes, che ha sposato con entusiasmo il progetto amaranto: il centrale ha spiegato di aver scelto Arezzo grazie alla fiducia del direttore Cutolo e del tecnico Bucchi, dichiarandosi pronto a mettere a disposizione grinta, personalità ed esperienza.

Sul mercato resta aperta la trattativa per il ritorno del centrocampista Iaccarino, mentre proseguono i contatti con il Sassuolo per i giovani Leone e Di Bitonto. Intanto la squadra è pronta a partire per il ritiro di Clusone, dove resterà fino al 31 luglio.

Catanzaro, Polito prepara il nuovo ciclo

Il Corriere dello Sport fa il punto anche sul mercato del Catanzaro, alle prese con possibili cessioni importanti. Dopo quella di Mattia Liberali, sono destinati a partire anche Costantino Favasuli, seguito da Napoli, Fiorentina, Atalanta e Cagliari, e Marco Pompetti, nel mirino di Cremonese e Sampdoria.

Nonostante le possibili partenze, il direttore sportivo Ciro Polito continua a puntare sui giovani. Sono ormai vicinissimi gli arrivi del trequartista Francesco Reita dal Monza Primavera e dell’argentino Alejo Garnica, reduce dall’esperienza al Nardò. Hanno invece già iniziato ad allenarsi i gemelli Franky e Frank Tchaouna, provenienti dall’Enna.

Più complicata la corsa per Matteo Cocchi dell’Inter Under 23. Il Corriere dello Sport evidenzia infatti come, oltre al Catanzaro, si siano inserite anche Padova e Carrarese nella trattativa per il giovane esterno mancino.

Infine, il presidente Floriano Noto e tutta la società giallorossa hanno espresso il proprio cordoglio nei confronti del commissario tecnico Silvio Baldini per il grave lutto familiare e hanno ricordato anche Osvaldo Bagnoli, ex calciatore del Catanzaro e attuale presidente onorario del Verona.