Palermo-Ingolstadt, tutto pronto a Santa Cristina: tanti tifosi per la seconda amichevole del ritiro

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 18, 2026
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Prosegue il ritiro estivo del Palermo in Val Gardena. I rosanero sono scesi in campo a Santa Cristina per affrontare l’Ingolstadt, formazione che milita nella terza divisione tedesca, nella seconda amichevole della preparazione.

Prima del fischio d’inizio, la squadra di Filippo Inzaghi ha svolto il consueto riscaldamento davanti a una buona cornice di pubblico. Tanti i tifosi rosanero presenti sugli spalti e lungo il perimetro del campo, a conferma dell’entusiasmo che accompagna il Palermo anche lontano dalla Sicilia.


Pochi minuti dopo, le due squadre hanno fatto il loro ingresso in campo tra gli applausi dei presenti, dando ufficialmente il via al secondo test estivo dei rosanero, utile per proseguire il lavoro atletico e tattico in vista della nuova stagione.

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