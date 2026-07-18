Palermo, UFFICIALE: Fortin è rosanero

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 18, 2026
fortin

Il Palermo mette a segno un nuovo innesto per la stagione 2026/27. Il club rosanero ha annunciato l’acquisto del portiere Mattia Fortin, che arriva dal RC Lens con la formula del prestito con diritto di opzione.

Ad ufficializzare l’operazione è stata la società attraverso una nota: “Il Palermo FC comunica di aver acquisito dal RC Lens le prestazioni sportive di Mattia Fortin. Il calciatore si trasferisce con la formula del prestito con diritto di opzione”.


Nel comunicato, il club ha inoltre rivolto il proprio saluto al nuovo estremo difensore: “A Mattia il benvenuto a Palermo da parte del City Football Group, del presidente Mirri e di tutta la famiglia rosanero”.
Con l’arrivo di Fortin, il Palermo aggiunge un nuovo tassello al reparto portieri, proseguendo il lavoro di rafforzamento della rosa in vista della nuova stagione. Il giovane estremo difensore avrà così l’opportunità di mettersi in mostra in maglia rosanero, con il club che si è riservato la possibilità di riscattarne il cartellino al termine del prestito.

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