Corriere dello Sport: “Al Palermo servono nuovi jolly”

Il Palermo incassa la prima sconfitta del precampionato, cedendo 1-0 all’Ingolstadt nella seconda amichevole del ritiro di Santa Cristina Val Gardena. Come racconta Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, il risultato passa in secondo piano rispetto alle indicazioni emerse dal campo, con i rosanero ancora appesantiti dai carichi di lavoro e apparsi in ritardo di condizione rispetto alla formazione tedesca, avanti di due settimane nella preparazione.

Secondo Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, la gara ha confermato che il Palermo necessita ancora di alcuni rinforzi per completare l’organico a disposizione di Filippo Inzaghi. Le priorità restano gli esterni offensivi, con il direttore sportivo Carlo Osti che continua a seguire Emanuele Rao del Napoli, il cui futuro sarà definito dopo la prima fase del ritiro azzurro. Sul taccuino resta anche Issiaka Kamate dell’Inter U23, mentre in attacco serve un’alternativa a Joel Pohjanpalo, considerando che alle sue spalle al momento ci sono soltanto giovani come Anghileri o soluzioni adattate come Le Douaron. Definito invece l’arrivo del portiere Mattia Fortin dal Lens in prestito con diritto di riscatto.





Come evidenzia ancora Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, Inzaghi ha confermato il 4-2-3-1 schierando inizialmente Joronen tra i pali, Pierozzi, Magnani, Ceccaroni e Augello in difesa, Segre e Ranocchia in mediana, con Vasic, Palumbo e Johnsen alle spalle di Pohjanpalo. Nella ripresa spazio a un undici completamente rinnovato negli uomini di movimento, ma il copione non è cambiato. L’Ingolstadt ha mantenuto il controllo della partita trovando il gol decisivo con Drakulic al 21′ del secondo tempo, mentre il Palermo ha creato poche occasioni, con Hernani tra i più intraprendenti. Nel finale sono entrati anche i giovani Sciortino, Balsamo e Squillacioti, mentre Gomes ha dovuto lasciare il campo dopo aver subito una botta.

Per Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, al termine dell’incontro Pietro Ceccaroni ha invitato a non dare troppo peso al risultato, sottolineando come la partita sia servita soprattutto per mettere minuti nelle gambe contro un avversario più avanti nella preparazione. Il difensore ha ribadito che la priorità resta continuare a lavorare durante il ritiro.

Infine, Paolo Vannini sul Corriere dello Sport riferisce anche delle parole del presidente Dario Mirri, arrivato in Val Gardena per seguire da vicino la squadra. Il numero uno rosanero ha confermato gli obiettivi ambiziosi del club, invitando però a unire qualità, umiltà e cattiveria agonistica. Sul fronte stadio, Mirri ha parlato di sviluppi positivi dopo l’intervento del sindaco Roberto Lagalla sul nodo legato all’ippodromo, annunciando un nuovo confronto con il Consiglio comunale per arrivare alla chiusura della conferenza decisoria e alla firma della convenzione necessaria ad avviare i lavori di riqualificazione del Barbera.