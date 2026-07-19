Giornale di Sicilia: “Ceccaroni: «Il risultato non conta, adesso serve crescere»”

Il Palermo archivia la sconfitta contro l’Ingolstadt guardando soprattutto agli aspetti positivi del lavoro svolto in ritiro. Come racconta Salvatore Orifici sul Giornale di Sicilia, nel post partita è stato Pietro Ceccaroni a fare il punto della situazione, invitando a non dare peso al risultato dell’amichevole e a concentrarsi invece sulla crescita della squadra durante la preparazione estiva.

Secondo Salvatore Orifici sul Giornale di Sicilia, il difensore rosanero ha sottolineato come il divario di condizione atletica con i tedeschi abbia inciso sull’andamento della gara. «La partita vale poco per il risultato, ci stiamo allenando tanto e non è facile creare occasioni da gol contro una squadra che si allena da tempo. Era già un test importante, pensiamo a continuare ad allenarci bene e a mettere minuti sulle gambe», ha dichiarato Ceccaroni, evidenziando anche come i dieci giorni di preparazione in più dell’Ingolstadt abbiano fatto la differenza.





Come evidenzia ancora Salvatore Orifici sul Giornale di Sicilia, Ceccaroni ha parlato anche della propria situazione contrattuale. Il centrale, in scadenza insieme a Segre e Augello, ha spiegato di conoscere la posizione del club ma di essere totalmente concentrato sul campo: «La società è stata chiara sulle volontà riguardo al mio contratto. Io penso da professionista soltanto a giocare, mentre il resto lo segue il mio procuratore».

Per Salvatore Orifici sul Giornale di Sicilia, il difensore ha poi rivolto lo sguardo alla stagione che attende il Palermo. Secondo Ceccaroni sarà fondamentale dare continuità al percorso di crescita degli ultimi anni, cercando di migliorare quanto fatto nella passata stagione. Il nuovo sistema di gioco richiederà maggiore attenzione sia nella fase difensiva sia nella costruzione dell’azione, con ruoli più dinamici e un calcio basato sul movimento continuo.

Infine, Salvatore Orifici sul Giornale di Sicilia riferisce che Ceccaroni ha speso parole di apprezzamento anche per i nuovi acquisti arrivati in rosanero. Il difensore ha sottolineato come Hernani, Estevez e gli altri nuovi innesti siano stati accolti nel migliore dei modi dal gruppo, definendoli calciatori importanti che non hanno bisogno di particolari presentazioni.