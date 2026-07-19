Il Messaggero: “Desplanches è giallazzurro: il Frosinone punta sul talento del Palermo”

Sebastiano Desplanches è ufficialmente un nuovo giocatore del Frosinone. Come racconta Il Messaggero di Frosinone, il portiere classe 2003 arriva in prestito dal Palermo per la stagione 2026-27 dopo l’esperienza maturata nell’ultimo campionato con la maglia del Pescara. Nella giornata di ieri l’estremo difensore ha sostenuto le visite mediche a Roma prima di firmare il contratto che lo legherà al club ciociaro.

Secondo Il Messaggero di Frosinone, Desplanches porta con sé un percorso di crescita importante. Nato a Novara da padre francese e madre italiana, ha iniziato nelle scuole calcio locali prima di trasferirsi nei settori giovanili di Inter e successivamente Milan, dove ha completato tutta la trafila fino ad arrivare alle convocazioni in prima squadra nella stagione dello scudetto conquistato con Stefano Pioli. Nel 2022 è passato al Vicenza, vivendo poi l’esperienza in prestito al Trento prima del trasferimento al Palermo.





Come evidenzia ancora Il Messaggero di Frosinone, con i rosanero Desplanches ha collezionato 23 presenze in Serie B prima del prestito al Pescara. In Abruzzo è stato titolare per 25 gare, fino all’infortunio riportato a febbraio contro l’Avellino, una lesione al quadricipite che lo ha costretto a chiudere anzitempo la stagione.

Per Il Messaggero di Frosinone, il portiere può vantare anche un curriculum di primo livello con le Nazionali giovanili italiane. Dopo il percorso dall’Under 15 all’Under 19, è stato protagonista con l’Under 20 ai Mondiali del 2023 in Argentina, conclusi con il secondo posto e con il prestigioso riconoscimento del Guanto d’Oro come miglior portiere della competizione. Successivamente ha esordito anche con l’Under 21, totalizzando finora 16 presenze.

Infine, Il Messaggero di Frosinone sottolinea che Desplanches raggiungerà i nuovi compagni nel ritiro del Terminillo, dove inizierà la preparazione agli ordini di Massimiliano Alvini. Il primo test sarà la tradizionale partitella in famiglia del 22 luglio, mentre il debutto nelle amichevoli è fissato per il 26 luglio contro l’Ascoli. Nel frattempo il direttore sportivo Renzo Castagnini continua a lavorare sul mercato per completare la rosa, con il ritorno di Alessio Zerbin dal Napoli che appare sempre più vicino.