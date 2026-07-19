Corriere dello Sport: “Sampdoria, doppio colpo Lauritsen-Ravanelli. Catanzaro avanti con i giovani”

La Sampdoria continua a muoversi con decisione sul mercato e mette a segno due importanti operazioni. Come riporta Beniamino Pescatore sul Corriere dello Sport, il club blucerchiato ha accolto in ritiro i nuovi acquisti Tobias Lauritsen e Luca Ravanelli, entrambi già al lavoro con la squadra.

Secondo il Corriere dello Sport, Lauritsen ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2029 dopo tre stagioni con lo Sparta Rotterdam, dove ha totalizzato 132 presenze, 46 gol e 21 assist, affermandosi come uno degli attaccanti più continui del campionato olandese. In difesa arriva invece Luca Ravanelli, acquistato a titolo definitivo dopo una carriera impreziosita da quattro promozioni in Serie A conquistate con Cremonese, Frosinone e Monza.





L’Avellino è vicino a definire l’arrivo del trequartista Mattia Della Rocca, classe 2006 appena svincolatosi dalla Roma. Il Corriere dello Sport spiega che il piano del club irpino è tesserare il giocatore e poi girarlo in prestito in Serie C per consentirgli di accumulare esperienza.

In casa Juve Stabia si valutano invece due giovani profili. Il Corriere dello Sport riferisce che le Vespe seguono il difensore Cristian Cauz, svincolato dal Modena, e l’esterno Emanuele Borsani, cresciuto nel settore giovanile del Milan.

Prosegue il rinnovamento anche dell’Arezzo, che ha ufficializzato gli arrivi dei centrocampisti Aleandro Manes, proveniente dall’Imolese con un contratto fino al 2028, e Patrick Moreschini, reduce dall’esperienza con l’Atletico Lodigiani e legato al club fino al 2027. In uscita, Francesco Simon Perrotta è stato ceduto a titolo definitivo alla Sambenedettese.

Tra le altre operazioni segnalate dal Corriere dello Sport, la Cremonese ha ceduto il difensore Lorenzo Moretti al Novara, il Padova ha girato in prestito Mattia Penta all’Arzignano, mentre l’Ascoli ha mandato il terzino Gabriele Paglia al Catania. Sempre il Padova è vicino a chiudere per il difensore Matteo Lovato, pronto a lasciare la Salernitana.

Capitolo Catanzaro. Il Corriere dello Sport sottolinea come il progetto del direttore sportivo Ciro Polito continui a puntare con decisione sulla valorizzazione dei giovani. Al gruppo guidato da Giorgio Gorgone si sono aggregati i gemelli Frank e Francky Tchaouna, Francesco Reita, arrivato a titolo definitivo dal Monza Primavera con un contratto triennale, l’argentino Alejo Garnica e il giovane Gabriele Pio Greco.

Sul fronte delle possibili cessioni, il Corriere dello Sport evidenzia che non ci sono novità sostanziali per Costantino Favasuli, valutato dal Napoli circa sette milioni di euro, cifra che il Catanzaro punta ad aumentare. Resta inoltre aperta la corsa a Simone Pontisso: la Sampdoria continua a seguirlo con attenzione, mentre la Cremonese mantiene vivo il proprio interesse per il centrocampista giallorosso.