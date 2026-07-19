La Nazione: “Il Pisa su Compagnon: sfida anche al Palermo per l’esterno del Venezia”

Il Pisa continua a muoversi sul mercato in attesa di vedere all’opera i primi volti nuovi della stagione. Come racconta Lorenzo Vero su La Nazione Pisa, nell’amichevole contro il Pavia faranno il loro debutto Tommaso Marras e Giuseppe Leone, mentre la dirigenza prosegue il lavoro per consegnare a Paolo Bianco ulteriori rinforzi in vista del prossimo campionato.

Secondo Lorenzo Vero su La Nazione Pisa, uno dei nomi finiti sul taccuino del club nerazzurro è quello di Mattia Compagnon, attaccante classe 2001 di proprietà del Venezia. Il giocatore, reduce dalla promozione in Serie A con i lagunari, è seguito da numerose società di Serie B, tra cui Avellino, Cremonese, Verona e Palermo, che continua a monitorare il profilo per rinforzare il reparto offensivo.





Come evidenzia ancora Lorenzo Vero su La Nazione Pisa, il Pisa dovrà necessariamente intervenire in attacco considerando la probabile cessione di Durosinmi al Genk per una cifra compresa tra i 10 e gli 11 milioni di euro. Tra le possibili alternative resta Abiuso della Carrarese, anche se la richiesta del club toscano si aggira intorno ai cinque milioni di euro. Per la fascia difensiva, invece, prosegue il duello con il Cagliari per Zanon, mentre resta complicata la pista che porta a D’Uffizi, ritenuto incedibile dall’Ascoli.

Per Lorenzo Vero su La Nazione Pisa, resta aperta anche la situazione legata ad Alessandro Bianco. Il centrocampista della Fiorentina, rientrato dal prestito al PAOK, è stato accostato ai nerazzurri ma appare destinato al Modena, che sarebbe vicino a chiudere l’operazione per circa un milione di euro. Nessuna novità, invece, sul futuro di Michel Aebischer, la cui clausola rescissoria da 4,5 milioni di euro non è stata ancora esercitata da alcun club.

Infine, Lorenzo Vero su La Nazione Pisa sottolinea che il Pisa continua a lavorare anche sulle uscite. È ormai vicino il trasferimento in prestito del giovane Tosi al Grosseto, mentre la società è impegnata a trovare una sistemazione ai giocatori fuori dal progetto tecnico, tra cui Beghetto, Giani, Vignato, Bonfanti e Scuffet.