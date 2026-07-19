Giornale di Sicilia: “Palermo ko con l’Ingolstadt: Inzaghi aspetta risposte e rinforzi”

Il Palermo incassa la prima sconfitta del precampionato, battuto 1-0 dall’Ingolstadt nella seconda amichevole del ritiro di Santa Cristina Val Gardena. Come racconta Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, il risultato conta relativamente in questa fase della preparazione, ma la prestazione ha evidenziato come la squadra di Filippo Inzaghi sia ancora un cantiere aperto, sia dal punto di vista fisico che dell’organico.

Secondo Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, il divario nella condizione atletica ha inciso in maniera evidente. La formazione tedesca, che può contare su due settimane di preparazione in più, ha imposto un ritmo superiore rispetto ai rosanero, apparsi ancora appesantiti dai carichi di lavoro. Il prossimo test è in programma tra quattro giorni, sempre al centro sportivo Mulin da Coi, contro gli svizzeri del Paradiso.





Come evidenzia ancora Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, a decidere l’incontro è stato il gol di Drakulic nella ripresa. L’attaccante dell’Ingolstadt ha approfittato di un movimento in area che ha sorpreso la difesa rosanero, trovando anche una deviazione di Cassandro che ha reso imprendibile il pallone per Joronen, unico giocatore del Palermo rimasto in campo per tutti i novanta minuti. Da valutare anche le condizioni di Claudio Gomes, costretto a uscire nel finale dopo un duro contrasto.

Per Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, le indicazioni migliori sono arrivate dai nuovi acquisti. Hernani è stato il più brillante nella costruzione della manovra offensiva, Estevez ha garantito equilibrio e intensità in mezzo al campo, mentre Cassandro ha offerto una prova convincente sulla corsia destra. Positive anche le prestazioni di Ranocchia e Pohjanpalo, con il centravanti finlandese che ha lottato su ogni pallone pur senza riuscire a calciare verso la porta avversaria.

Infine, Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia sottolinea come siano invece mancate risposte da alcuni giocatori osservati speciali. Gyasi ha perso il pallone da cui è nata l’azione del gol tedesco e ha sprecato la migliore occasione del Palermo, mentre Vasic e Le Douaron hanno inciso poco in fase offensiva. Anche Magnani è apparso in difficoltà in alcuni duelli individuali. Il messaggio lanciato dal campo è chiaro: oltre al lavoro per smaltire i carichi della preparazione, il Palermo ha bisogno di rinforzi, soprattutto sugli esterni offensivi, per permettere al 4-2-3-1 di Inzaghi di esprimere tutto il proprio potenziale.